Όργια Χάαλαντ με τέσσερα γκολ και το πρωτάθλημα στο χέρι της Σίτι

Πλησίασε ακόμη περισσότερο προς το πρωτάθλημα με ασταμάτητο τον Έρλινγκ Χάαλαντ η Μάντσεστερ Σίτι!

Οι «πολίτες» επικράτησαν με 5-1 της Γουλβς για την 36η αγωνιστική της Premier League, σε ένα παιχνίδι που ο Νορβηγός δεν... πιανόταν, αφού πέτυχε τέσσερα τέρματα και φώναξε παρών στο πιο κρίσιμο σημείο για τον τίτλο.

Έτσι, το σύνολο του Πεπ Γκουαρδιόλα μπορεί να παρέμεινε στη δεύτερη θέση, όμως, με 82 βαθμούς είναι στο -1 από την πρωτοπόρο, Άρσεναλ, έχοντας ματς λιγότερο. Κάτι που σημαίνει πως όλα εξαρτιούνται στο χέρι του, με τρεις αγωνιστικές να απομένουν για την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος.

Στο αμιγώς αγωνιστικό κομμάτι, η Σίτι άνοιξε το σκορ στο 12' με την εκτέλεση πέναλτι του Χάαλαντ, ο οποίος στο 35' διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του. Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου μέρους οι γηπεδούχοι κέρδισαν νέο πέναλτι, με τον 24χρονο να ευστοχεί για το 3-0, κάνοντας χατ τρικ από το πρώτο 45λεπτο.

Στο 53' η Γουλβς μείωσε με τον Χουάνγκ Χι-Τσαν, με τον Νορβηγό φορ στο 54' να σημειώνει καρέ τερμάτων. Το τελικό 5-1 διαμόρφωσε στο 85' ο Άλβαρες, που είχε περάσει ως αλλαγή στη θέση του Χάαλαντ.

