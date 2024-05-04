Το 36ο της Ρεάλ Μαδρίτης: Η «Χρυσή Βίβλος» της La Liga

Η Ρεάλ Μαδρίτης έκανε το καθήκον της με το 3-0 επί της Κάντιθ στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» και σε συνδυασμό με την ήττα της Μπαρτσελόνα με 4-2 από τη Τζιρόνα κατέκτησε και μαθηματικά το φετινό πρωτάθλημα της La Liga.

Έτσι, η «βασίλισσα» έφτασε τους 36 τίτλους και φυσικά είναι η πολυνίκης, με τους «μπλαουγκράνα» να ακολουθούν με 27 κατακτήσεις.

Η «Χρυσή Βίβλος» της La Liga:

-36 κατακτήσεις: Ρεάλ Μαδρίτης (1931–32, 1932–33, 1953–54, 1954–55, 1956–57, 1957–58, 1960–61, 1961–62, 1962–63, 1963–64, 1964–65, 1966–67, 1967–68, 1968–69, 1971–72, 1974–75, 1975–76, 1977–78, 1978–79, 1979–80, 1985–86, 1986–87, 1987–88, 1988–89, 1989–90, 1994–95, 1996–97, 2000–01, 2002–03, 2006–07, 2007–08, 2011–12, 2016–17, 2019–20, 2021-22, 2023-24)

-27 κατακτήσεις: Μπαρτσελόνα (1929, 1944–45, 1947–48, 1948–49, 1951–52, 1952–53, 1958–59, 1959–60, 1973–74, 1984–85, 1990–91, 1991–92, 1992–93, 1993–94, 1997–98, 1998–99, 2004–05, 2005–06, 2008–09, 2009–10, 2010–11, 2012–13, 2014–15, 2015–16, 2017–18, 2018–19, 2022-23)

-11 κατακτήσεις: Ατλέτικο Μαδρίτης (1939–40, 1940–41, 1949–50, 1950–51, 1965–66, 1969–70, 1972–73, 1976–77, 1995–96, 2013–14, 2020–21)

-8 κατακτήσεις: Αθλέτικ Μπιλμπάο (1929–30, 1930–31, 1933–34, 1935–36, 1942–43, 1955–56, 1982–83, 1983–84)

-6 κατακτήσεις: Βαλένθια (1941–42, 1943–44, 1946–47, 1970–71, 2001–02, 2003–04)

-2 κατακτήσεις: Ρεάλ Σοσιεδάδ (1980-81, 1981-82)

-1 κατάκτηση: Μπέτις (1934-35), Σεβίλλη (1945-46), Λα Κορούνια (1999-00)

