Με τι καιρό θα κάνουμε Ανάσταση και Πάσχα - Αναλυτική πρόγνωση

Στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια, όπου θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Πρόσκαιρη βελτίωση προβλέπεται από το απόγευμα και από τα δυτικά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις, στα βόρεια 3 με 5 μποφόρ, στα κεντρικά έως 6 και στα νότια έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια τους 21 με 23 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 23 με 25 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη τους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές και στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη σποραδικές καταιγίδες. Από το απόγευμα και από τα δυτικά πρόσκαιρα ο καιρός θα βελτιωθεί.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου, στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια, όπου το πρωί θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Τις απογευματινές και βραδινές ώρες πρόσκαιρα ο καιρός θα βελτιωθεί.

Ανεμοι: Δυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες.

Ανεμοι: Δυτικοί 4 με 6 και βαθμιαία έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Δυτικοί 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 24 και στην Κρήτη έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια μέχρι το απόγευμα.

Ανεμοι: Στα βόρεια νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 4 και βαθμιαία δυτικοί έως 5 μποφόρ. Στα νότια δυτικοί βορειοδυτικοί 5 με 6 και βαθμιαία έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών. Από το απόγευμα γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Δυτικοί 4 με 5 και βαθμιαία έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές ώρες.

Ανεμοι: Δυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς σποραδικές καταιγίδες μέχρι και τις απογευματινές ώρες. Τις βραδινές ώρες πρόσκαιρα ο καιρός θα βελτιωθεί.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 04-05-2024

Αρχικά στο Ιόνιο, τα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου και βαθμιαία από το μεσημέρι και στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές και στη Θράκη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν, από νωρίς το απόγευμα στα δυτικά και βαθμιαία στα βόρεια και το βράδυ θα περιοριστούν στα ανατολικά ηπειρωτικά και τη περιοχή του Αιγαίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο και το νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της και θα φτάσει στα βόρεια τους 20 με 22 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 05-05-2024

Στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο, την ανατολική Στερεά και την Εύβοια νεφώσεις με τοπικές βροχές. Γρήγορα τα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν και μόνο στην Κρήτη θα συνεχιστούν μέχρι τις βραδινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, κατά τόπους στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν σποραδικοί όμβροι.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ γρήγορα όμως θα εξασθενήσουν και θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο σε όλη τη χώρα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 06-05-2024

Γενικά αίθριος καιρός και μόνο στην ηπειρωτική χώρα τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις κυρίως στα ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 07-05-2024

Γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους οι οποίες στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες πρόσκαιρα θα πυκνώσουν και στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και μόνο στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα πνέουν πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες βορειοδυτικοί άνεμοι έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο σε όλη τη χώρα.

