Υψηλόβαθμος ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε σήμερα ότι η Χαμάς «θέτει προσκόμματα σε κάθε πιθανότητα» ανακωχής στην Λωρίδα της Γάζας επιμένοντας στον τερματισμό του πολέμου κατά την διάρκεια των διαπραγματεύσεων με τους μεσολαβητές στο Κάιρο .

«Οι πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες το Ισραήλ αποδέχθηκε να θέσει τέλος στον πόλεμο, στο πλαίσιο συμφωνίας για την ανταλλαγή κρατουμένων ή ότι το Ισραήλ θα επιτρέψει η διαπραγμάτευση να εγγυηθεί ότι ο πόλεμος θα τερματισθεί είναι ανακριβείς. Μέχρι στιγμής, η Χαμάς δεν έχει εγκαταλείψει το αίτημα για τον τερματισμό του πολέμου και, κάνοντας αυτό, εμποδίζει την πιθανότητα επίτευξης συμφωνίας» για ανακωχή, δήλωσε ο ισραηλινός αξιωματούχος.

Στέλεχος της Χαμάς δήλωσε από την πλευρά του στο AFP ότι στις συνομιλίες σήμερα στο Κάιρο με τους μεσολαβητές (Αίγυπτος, Κατάρ, Ηνωμένες Πολιτείες) δεν υπήρξε «καμία εξέλιξη».

«Οι σημερινές διαπραγματεύσεις τελείωσαν και θα υπάρξει νέος κύκλος αύριο», πρόσθεσε.

Τα μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν σήμερα το πρωί ότι η Ουάσινγκτον έχει δώσει διαβεβαιώσεις στην Χαμάς για το γεγονός ότι το Ισραήλ θα συναινούσε σε κατάπαυση του πυρός μετά την επίτευξη συμφωνίας ανακωχής.

Από την 7η Οκτωβρίου, το Ισραήλ και η Χαμάς δεν έχουν συμφωνήσει παρά σε μία ανακωχή, στο τέλος του Νοεμβρίου. Διήρκεσε μία εβδομάδα και επέτρεψε την απελευθέρωση 105 ομήρων, εκ των οποίων 80 Ισραηλινοί και διπλής υπηκοότητας, έναντι 240 παλαιστινίων κρατουμένων σε ισραηλινές φυλακές.

Χθες, η Χαμάς ανακοίνωσε ότι μεταβαίνει στο Κάιρο «με θετικό πνεύμα για την επίτευξη συμφωνίας», διευκρινίζοντας ότι παραμένει «αποφασισμένη» για την επίτευξη «καθολικού τερματισμού της επίθεσης» του Ισραήλ, «την απόσυρση των δυνάμεων κατοχής» και «μία σοβαρή διευθέτησης ανταλλαγής» ομήρων έναντι ισραηλινών κρατουμένων.

Ομως, ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επαναλαμβάνει ότι είναι αποφασισμένος να προχωρήσει στην μεγάλης κλίμακας επίθεση στην Ράφα και αποκλείει τον τερματισμό του πολέμου πριν από την «εξουδετέρωση» της Χαμάς.

Οι δηλώσεις αυτές, σύμφωνα με την Χαμάς, «έχουν ως στόχο να τορπιλίσουν κάθε πιθανότητα συμφωνίας».

Χιλιάδες πολίτες διαδήλωσαν απόψε στο Τελ Αβίβ ζητώντας από την κυβέρνηση Νετανιάχου την επίτευξη συμφωνίας ανακωχής που θα επιτρέψει την επιστροφή των ομήρων.

Ενα πανώ με το πορτρέτο του Νετανιάχου έγραφε: «Εσείς είστε που τορπιλίζετε οποιαδήποτε συμφωνία».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

