Προσοχή με τις λαμπάδες και τα κεριά: Οι 4 συμβουλές της Πυροσβεστικής για απόψε στην Ανάσταση

Προσοχή με λαμπάδες και κεριά: Οι 4 συμβουλές της Πυροσβεστικής για την Ανάσταση

Οι πυροσβεστικές Αρχές σε ένα σύντομο βίντεο που αναρτήθηκε στο «Χ» (πρώην Twitter) ενόψει της Ανάστασης, τονίζουν πως «οι λαμπάδες και τα κεριά απαιτούν προσοχή».

Με τους πιστούς να συρρέουν στις εκκλησίες όλης της χώρας το Μ. Σάββατο ώστε να λάβουν το Άγιο Φως, η Πυροσβεστική συμβουλεύει για την αποφυγή ατυχημάτων:

Κρατάμε απόσταση ασφαλείας από τους διπλανούς μας
Δεν αφήνουμε λαμπάδες και κεριά να καίγονται χωρίς επίβλεψη
Τα τοποθετούμε μακριά από εύφλεκτα υλικά όπως κουρτίνες, έπιπλα, βιβλία.
Τα σβήνουμε όταν απουσιάζουμε ή κοιμόμαστε

