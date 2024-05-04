Δυτική Όχθη: 3 Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν σε επιχείρηση του ισραηλινού στρατού

Οι ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν τουλάχιστον τρεις Παλαιστίνιους σε μια νυχτερινή επιδρομή σε ένα χωριό κοντά στην πόλη Τουλκάρεμ της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, σύμφωνα με Παλαιστίνιους αξιωματούχους και έναν δημοσιογράφο του πρακτορείου Reuters που βρισκόταν στο σημείο.

Το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας ανέφερε ότι ένας από τους Παλαιστίνιους πέθανε καθ’ οδόν για το νοσοκομείο σήμερα, μετά την επιχείρηση του στρατού στο Ντέιρ αλ-Γούσουν. Ο δημοσιογράφος είπε ότι είδε τις ισραηλινές δυνάμεις να αποχωρούν από το χωριό παίρνοντας μαζί τους δύο νεκρούς.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι διεξήγαγε «αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεις» στην περιοχή.

Τουλάχιστον 460 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από τις ισραηλινές δυνάμεις ή από Εβραίους εποίκους στη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ από τις 7 Οκτωβρίου, όταν ξέσπασε ο πόλεμος με τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας. Οι περισσότεροι ήταν ένοπλοι μαχητές, όμως έχουν σκοτωθεί επίσης νεαροί που εκτόξευαν πέτρες καθώς και άοπλοι άμαχοι που δεν εμπλέκονταν σε επεισόδια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

