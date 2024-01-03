Ο Κασέμ Σουλεϊμανί, ο τάφος του οποίος έγινε στόχος δύο τρομοκρατικών επιθέσεων με δεκάδες νεκρούς και τραυματίες, σκοτώθηκε τον Ιανουάριο του 2020, σε ηλικία 62 ετών, στη διάρκεια επίθεσης με αμερικανικό drone στο Ιράκ. Πρόσωπο-κλειδί του ιρανικού καθεστώτος, ήταν επίσης από τα πιο δημοφιλή δημόσια πρόσωπα στη χώρα.

Αφού υπηρέτησε στον πόλεμο Ιράν-Ιράκ (1980-1988), ο Σουλεϊμανί ανήλθε γρήγορα στην κλίμακα της ιεραρχίας και έγινε επικεφαλής της Δύναμης Κουντς των Φρουρών της Επανάστασης, που έχει επιφορτιστεί με τις εξωτερικές επιχειρήσεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας.



Ο Κασέμ Σουλεϊμανί γεννήθηκε το 1957 σε μια φτωχή αγροτική οικογένεια στο ορεινό χωριό Κανάτ-ε-Μάλεκ στην επαρχία Ραμπόρ της νοτιοανατολική επαρχία Κερμάν.



Ο νεαρός Σουλεϊμανί υποστήριξε τις ιδέες της Ισλαμικής Επανάστασης του 1979 και εντάχθηκε στους Φρουρούς της Επανάστασης. Ο Σουλεϊμανί ανελίχθηκε γρήγορα. Αφού ολοκλήρωσε μαθήματα διάρκειας 45 ημερών για νέους μαχητές, ο Σουλεϊμανί άρχισε να εκτελεί μη στρατιωτικά καθήκοντα. Στον Σολεϊμανί είχε ανατεθεί η διασφάλιση της αδιάλειπτης παροχής νερού στην επαρχία Κερμάν.



Το 1980 είχε την πρώτη στρατιωτική εμπειρία του κατά τη διάρκεια επιχείρισης καταστολής κουρδικής εξέγερσης στην επαρχία Δυτικού Αζερμπαϊτζάν, παρόλο που δεν διαδραμάτισε καίριο ρόλο στην επιχείρηση αυτή.[



Όταν ο Σαντάμ Χουσεΐν εισέβαλε στο Ιράν στις 22 Σεπτεμβρίου 1980, ο Σουλεϊμανί εντάχθηκε στους Φρουρούς της Επανάστασης και πολέμησε. Ωστόσο, με το ξέσπασμα των εχθροπραξιών, έγινε γνωστός κυρίως από τις τολμηρές επιχειρήσεις αναγνώρισης πίσω από τις εχθρικές γραμμές. Χάρη σε αυτές, προβιβάστηκε γρήγορα και όταν ήταν 30 ετών του είχαν ήδη αναθέσει την ηγεσία της 41ης μεραρχίας Θαραλάχ.



Το 1999, κατά την διάρκεια της φοιτητικής εξέγερσης στην Τεχεράνη, ήταν ένας από τους 24 στρατηγούς των Φρουρών της Επανάστασης οι οποίοι έστειλαν επιστολή στον Μοχάμαντ Χαταμί, ειδοποιώντας τον ότι αν δεν καταστείλει την εξέγερση, ο στρατός μπορεί να κάνει πραξικόπημα εναντίον του.

Στη δεκαετία του 1990, διέταξε μονάδες των Φρουρών της Επανάστασης σε επιχείρηση καταπολέμησης της διακίνησης ναρκωτικών.



Η ακριβής ημερομηνία διορισμού του ως διοικητή των δυνάμεων αλ-Κουντς δεν είναι ξεκάθαρη, αλλά ο Αλί Αλφονέχ δηλώνει ότι έγινε ανάμεσα στις 10 Σεπτεμβρίου 1997 με 21 Μαρτίου 1998. Θεωρούταν ως πιθανός διάδοχος του στρατηγού Γιαχία Ραχίμ Σαφαβί στο αξίωμα του διοικητή των Φρουρών της Επανάστασης όταν ο Σαφαβί εγκατέλειψε τη θέση του το 2007. Το 2008 ηγήθηκε μιας ομάδας ερευνητών οι οποίοι ερεύνησαν τον θάνατο του Ιμάντ Μουγνία. Ο Σουλεϊμανί βοήθησε στον κανονισμό εκεχειρίας ανάμεσα στον ιρακινό στρατό και τον στρατό Μαχντί το 2008.



Ήταν ο επικεφαλής της επιχείρησης έρευνας και διάσωσης για την αναζήτηση και διάσωση του Κονσταντίν Μουράχτιν, του πιλότου του καταρριφθέντος Σουχόι.

Το όνομά του περιλαμβανόταν στη λεγόμενη «μαύρη λίστα» του ΟΗΕ. Αυτή η μαύρη λίστα περιλαμβάνει 15 Ιρανούς υψηλόβαθμους στρατιωτικούς και πολιτικούς οι οποίοι θεωρούνται ύποπτοι ως συμμέτοχοι στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.



Πηγή: skai.gr

