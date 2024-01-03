Ερντογάν για το μακελειό στον τάφο του Σουλεϊμανί: «Αποτρόπαια τρομοκρατική επίθεση»

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξέφρασε την Τετάρτη τα συλλυπητήριά του στον «αδελφικό και φιλικό» ιρανικό λαό για τις φονικές εκρήξεις κοντά στον τάφο του Κασέμ Σουλεϊμανί στη γενέτειρα Κερμάν. Τουλάχιστον 103 άνθρωποι έχουν χάσει τις ζωές τους από τις εκρήξεις, ενώ ορισμένοι εκ των 141 τραυματιών είναι σε κρίσιμη κατάσταση.



Ο πρόεδρος Ερντογάν χαρακτήρισε τις πολύνεκρες εκρήξεις στο Ιράν, κοντά στο κοιμητήριο όπου βρίσκεται ο τάφος του σκοτωμένου στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί, «αποτρόπαια τρομοκρατική επίθεση», εκφράζοντας τη βαθιά του θλίψη.

«Η πρώτη έκρηξη σημειώθηκε 700 μέτρα μακριά από τον τάφο του μάρτυρα Κασέμ Σουλεϊμανί και η δεύτερη έκρηξη έγινε ένα χιλιόμετρο μακριά από αυτόν» αναφέρει το πρακτορείο IRNA.



«Πολλοί άνθρωποι συμμετείχαν στην τέταρτη επέτειο του μαρτυρικού θανάτου του στρατηγού Σουλεϊμανί στην πόλη του Κερμάν όταν σημειώθηκαν οι εκρήξεις».



