Eurovision 2024: Το Μήνυμα Μαρίνας Σάττι για τα τεχνικά προβλήματα στις πρόβες

Για το πως εξελίχθηκε η δεύτερη πρόβα της στη σκηνή της Eurovision μίλησε η Μαρίνα Σάττι.

Όπως είπε η τραγουδίστρια, σε βίντεο που δημοσίευσε η ΕΡΤ, είχε θέματα με τα παπούτσια της και τον ήχο, ενώ παράλληλα μίλησε και για τη χρήση μονοπλάνου, που επέλεξε η ελληνική αποστολή για τη σκηνική της παρουσία.

«Στη δεύτερη πρόβα κάποια πράγματα πήγανε πάρα πολύ καλά με την κάμερα, εντάξει τώρα δεν έχει νόημα πια να το κρύβω, το ξέρετε όλοι ότι θα είναι μονοπλάνο αυτό που κάνουμε οπότε ο κάμεραμαν και η κάμερα είναι στην ουσία μέρος της χορογραφίας. Οπότε ένας άνθρωπος που πρέπει στην ουσία να χορέψει μαζί μας και να μετρήσει να ακούσει αυτό το στίχο και μετά να περπατάει, να γυρίσει γύρω γύρω από εμάς, να τρέξει, είναι μια πρόκληση. Σε σχέση με την πρώτη πρόβα πήγε πολύ καλύτερα αυτό χθες. Εντάξει εγώ είχα λίγο κάτι θέματα, γλιστρούσαν τα παπούτσια τέλος πάντων, αλλά βρήκαμε ένα τρόπο να το κάνουμε καλύτερα», είπε η Μαρίνα Σάττι στο βίντεο.

Για το πρόβλημα που αντιμετώπισαν με τον ήχο, η τραγουδίστρια είπε ότι είχαν δώσει μια σημείωση στη διοργάνωση, αλλά έγινε μια παρεξήγηση.

«Με τον ήχο επίσης είχαμε κάποια θέματα, αλλά νομίζω ότι ξέρω γιατί έγινε αυτό, νομίζω ότι μία σημείωση που τους είχαμε δώσει στην πρώτη πρόβα κάπως παρεξηγήθηκε τέλος πάντων οπότε ελπίζω ότι αυτό το πράγμα θα φτιάξει μέχρι τη γενική πρόβα που είναι μία μέρα την πριν τον ημιτελικό».

«Εμείς κάνουμε κάθε μέρα πρόβες στο ξενοδοχείο. Είναι κάτι που συμβαίνει και φαίνεσαι για και δεν μπορείς να κρυφτείς γιατί είναι συνέχεια μια κάμερα μπροστά το πρόσωπό μου, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι το μαγικό. Ότι υπάρχει διαφάνεια σε όλα», ανέφερε στη συνέχεια για το μονοπλάνο.

«Πραγματικά ελπίζω ότι θα πάνε όλα καλά κατά τ’ άλλα είναι πάρα πολύ ωραία εδώ. Στο ξενοδοχείο που μένουμε είναι κι άλλες χώρες και συμμετοχές και το βράδυ μαζευόμαστε μιλάμε βλέπουμε βιντεάκια στο YouTube, δείχνει ένας τον άλλον πράγματα, μαθαίνουμε, είναι όντως σαν ένα φεστιβάλ. Λίγο κρύο κάνει φυσάει. Τέλος πάντων, μην αγχώνεστε οι πρόβες είναι πρόβες και γι’ αυτό είναι πρόβες θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε και πολλά πολλά φιλάκια», συνόψισε.

