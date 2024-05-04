Την άμεση παροχή διευκρινίσεων από το υπουργείο Εξωτερικών «αναφορικά με το πρωτοφανές περιστατικό συλλήψεως μέλους της φρουράς του Γενικού Προξένου της Ελλάδος στα Ιεροσόλυμα από τις ισραηλινές δυνάμεις στον Πανάγιο Τάφο, κατά τη διάρκεια της τελετής Αφής του Αγίου Φωτός», ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ.

Στη σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε τονίζει ότι καλεί τον υπουργό Εξωτερικών να ενημερώσει άμεσα την Εθνική Αντιπροσωπεία «και αναμένουμε την, ανάλογη της σοβαρότητας του επεισοδίου, αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης προς την ισραηλινή πλευρά».

