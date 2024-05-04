Οι ρωσικές επιθέσεις στις περιοχές του Χάρκοβο και του Ντνίπρο, καθώς και κατά της Οδησσού, προκάλεσαν σήμερα τον θάνατο τουλάχιστον δύο πολιτών, πυρκαγιά σε βιομηχανία τροφίμων στο Χάρκοβο και προκάλεσαν ζημιές σε άλλες υποδομές, κατοικίες και εμπορικά κτίρια, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ρωσία έκανε χρήση οκτώ πυραύλων διαφόρων τύπων και περίπου 70 τηλεκατευθυνόμενες βόμβες κατά χωριών και θέσεων του μετώπου κατά την διάρκεια της ημέρας, αφού η ουκρανική πολεμική αεροπορία κατέρριψε 13 drones Shahed που στόχευσαν την νύκτα τις περιοχές του Χάρκοβο και του Ντνίπρο.

Ο πρόεδρος Ζελένσκι δήλωσε ότι η Μόσχα δεν θέλει την ειρήνη. «Η Ρωσία μπορεί μόνο να εξαναγκασθεί να φύγει από την Ουκρανία», δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας. Η παγκόσμια ειρηνευτική σύνοδος στην Ελβετία τον Ιούνιο «πρέπει να επιτύχει», πρόσθεσε.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η 110η μηχανοκίνητη ταξιαρχία κατέρριψε ένα ρωσικό βομβαρδιστικό Su-25 στην περιοχή του Ντονέτσκ.

