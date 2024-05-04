Πολύ κοντά σε εκεχειρία Ισραήλ και Χαμάς: Τι προβλέπει η συμφωνία

Πολύ κοντά σε συμφωνία για επίτευξη εκεχειρίας βρίσκονται Χαμάς και Ισραήλ σύμφωνα με αιγυπτιακές πηγές.

Σε εξέλιξη είναι οι διαπραγματεύσεις στο Κάιρο μεταξύ αντιπροσωπειών της Χαμάς, της Αιγύπτου και του Κατάρ, ενώ στην αιγυπτιακή πρωτεύουσα βρίσκεται και ο επικεφαλής της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών των ΗΠΑ.

Σαουδαραβικές πηγές αναφέρουν στην εφημερίδα Αλ Σαρκ ότι η Χαμάς αναμένεται οσονούπω να δεχθεί την πρόταση εκεχειρίας - απελευθέρωσης ομήρων - αποφυλάκισης εκατοντάδων Παλαιστινίων κρατουμένων

Η Χαμάς δηλώνει ότι έλαβε υπόσχεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες για κατάπαυση του πυρός και πλήρη αποχώρηση του Ισραήλ από τη Λωρίδα της Γάζας στην τρίτη φάση της συμφωνίας .

Ωστόσο, ισραηλινά μέσα αναφέρουν ότι σε αντίθεση με τα δημοσιεύματα, η κυβέρνηση Νετανιάχου δε θα συμφωνήσει σε καμία περίπτωση στον τερματισμό του πολέμου ως μέρος μιας συμφωνίας.

Η ηγεσία της Χαμάς φέρεται να ενέκρινε την εφαρμογή της πρώτης φάσης της συμφωνίας που πρότεινε η Αίγυπτος για εκεχειρία στη Γάζα, σύμφωνα με υψηλόβαθμο στέλεχος της Παλαιστινιακής οργάνωσης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η πρώτη αυτή φάση αφορά την ανταλλαγή ομήρων και αποτελεί το πρώτο βήμα για μία συμφωνία που μπορεί να ανοίξει τον δρόμο σε μία τελική συμφωνία για εκεχειρία.

Η Χαμάς θα ανακοινώσει σύντομα ότι συμφώνησε με την αιγυπτιακή πρόταση μεσολάβησης, αναφέρουν δημοσιεύματα αραβικών ΜΜΕ, ενώ η παλαιστινιακή εφημερίδα Al-Quds ανέφερε ότι η ανακοίνωση θα γίνει το αμέσως επόμενο διάστημα.

Τι προβλέπει η πρόταση για εκεχειρία

Η πρόταση προβλέπει «κατάπαυση του πυρός 40 ημερών» και την «απελευθέρωση χιλιάδων παλαιστίνιων φυλακισμένων σε αντάλλαγμα για την απελευθέρωση αυτών των ομήρων», συμπλήρωσε ο επικεφαλής της διπλωματίας της Βρετανίας Ντέιβιντ Κάμερον, επίσης στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας.

Η πρόταση προβλέπει κατάπαυση του πυρός 40 ημερών και την απελευθέρωση παλαιστίνιων φυλακισμένων σε αντάλλαγμα για την απελευθέρωση ισραηλινών ομήρων που απήχθησαν κατά την άνευ προηγουμένου έφοδο του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου, το έναυσμα αυτού του πολέμου.

Αλλά η Χαμάς επιμένει να ζητεί οριστική κατάπαυση του πυρός, κάτι που απορρίπτει η κυβέρνηση του Ισραήλ, απειλώντας να διατάξει χερσαία επιχείρηση στη Ράφα (νότια), κατ’ αυτή το «τελευταίο» οχυρό των ταγμάτων της, όπου όμως έχουν καταφύγει πάνω από ένα εκατομμύριο Παλαιστίνιοι, στη μεγάλη πλειονότητά τους εκτοπισμένοι εξαιτίας των βομβαρδισμών και των μαχών.

«Θα κάνουμε αυτό που είναι απαραίτητο για να νικήσουμε, για να συντρίψουμε τον εχθρό μας, μη εξαιρουμένης της Ράφας», επανέλαβε αυτή την εβδομάδα ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, που διαμηνύει ότι η επιχείρηση στην πόλη θα γίνει «με ή χωρίς συμφωνία» για κατάπαυση του πυρός.

Για τον Χουσάμ Μπαντράν, μέλος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, οι δηλώσεις του κ. Νετανιάχου για την επίθεση στη Ράφα «έχουν ξεκάθαρα στόχο να ακυρώσουν κάθε πιθανότητα συμφωνίας».

Αντίθετα, για τον αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μπλίνκεν «το μοναδικό εμπόδιο» για την κατάπαυση του πυρός «είναι η Χαμάς».

Τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο, πηγές του Γαλλικού Πρακτορείου σε νοσοκομεία έκαναν λόγο για ισραηλινούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς στη Ράφα και στη γειτονική Χαν Γιούνις, που έχει ισοπεδωθεί σχεδόν όλη έπειτα από τις σφοδρές μάχες με τη Χαμάς που ακολούθησαν την ισραηλινή χερσαία επιχείρηση εκεί.

