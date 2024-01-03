Μπορέλ: Η διεθνής κοινότητα να επιβάλει λύση στον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς

Η διεθνής κοινότητα πρέπει να επιβάλει μια λύση στη σύγκρουση Ισραήλ-Χαμάς καθώς οι εμπόλεμες πλευρές δεν μπορούν να συμβιβαστούν, δήλωσε σήμερα ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική Ζοζέπ Μπορέλ.

"Πιστεύω πως έχουμε μάθει αυτά τα 30 χρόνια πως η λύση πρέπει να επιβληθεί απ'έξω επειδή τα δύο μέρη δεν θα μπορέσουν ποτέ να καταλήξουν σε συμφωνία", δήλωσε σε εκδήλωση στη Λισαβόνα, προειδοποιώντας επίσης πως, "αν αυτή η τραγωδία δεν τελειώσει σύντομα, ολόκληρη η Μέση Ανατολή μπορεί να καταλήξει στις φλόγες".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

