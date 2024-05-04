Ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας, επισκέφθηκε σήμερα, Μεγάλο Σάββατο 4 Μαΐου, επιτηρητικά φυλάκια της περιοχής ευθύνης της 95 Ανώτερης Διοίκησης Ταγμάτων Εθνοφυλακής (ΑΔΤΕ) στο νησιωτικό σύμπλεγμα Μεγίστης, συνοδευόμενος από τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ στρατηγό Δημήτριο Χούπη, τον διοικητή της Ανώτερης Διοίκησης Εσωτερικού και Νήσων (ΑΣΔΕΝ) αντιστράτηγο Εμμανουήλ Θεοδώρου και τον διοικητή της 95 (ΑΔΤΕ) υποστράτηγο Εμμανουήλ Χατζή. Ο κ. Δένδιας επισκέφτηκε κατ' αρχάς το φυλάκιο Στρογγύλης, όπου παρακολούθησε την Ακολουθία της Αναστάσεως στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου.

Ο υπουργός αντάλλαξε ευχές με τα στελέχη και τους οπλίτες και τους ευχαρίστησε για την υπηρεσία τους στην πατρίδα. Στη συνέχεια, ο κ. Δένδιας μετέβη στο φυλάκιο της Ρω, όπου ευχήθηκε επίσης στα στελέχη και τους οπλίτες που υπηρετούν σε αυτό. Κατά την επίσκεψή του, ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο της «Κυράς της Ρω» Δέσποινας Αχλαδιώτη.

Ο κ. Δένδιας μετέβη ακολούθως στη Μεγίστη, όπου τον υποδέχθηκε ο δήμαρχος Νίκος Ασβέστης και θα παρακολουθήσει σήμερα το βράδυ την Ακολουθία της Αναστάσεως στον Ιερό Ναό του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

