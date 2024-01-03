Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Αρχηγός της Μοσάντ: Όσοι συμμετείχαν στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου υπέγραψαν διαταγή εκτέλεσης

Η δήλωση του αρχηγού της Μοσάντ έρχεται μία ημέρα μετά την εκτέλεση του υπαρχηγού της Χαμάς αλ-Αρούρι

Μπαρνέα

Μετά τη δολοφονία του αναπληρωτή αρχηγού της Χαμάς, Σάλεχ αλ-Αρούρι χθες στη Βηρυτό, ο αρχηγός της Μοσάντ, Ντέιβιντ Μπαρνέα,  προειδοποίησε όσους συμμετείχαν στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου.

«Ας ξέρει κάθε μητέρα Άραβα ότι αν ο γιος της συμμετείχε στη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου, υπέγραψε τη δική του διαταγή εκτελέσεως», είπε.

Ο Μπαρνέα προχώρησε στη συγκεκριμένη δήλωση στην κηδεία του πρώην επικεφαλής της Μοσάντ, Ζβι Ζαμίρ, ο οποίος πέθανε χθες.

Το απόσπασμα είναι μια παράφραση από φράση του πρώτου πρωθυπουργού του Ισραήλ, Ντέιβιντ Μπεν Γκουριόν, ο οποίος είπε σε ομιλία του το 1963 είχε πει: «Ας ξέρει κάθε Εβραία μητέρα ότι έχει εμπιστευτεί τη μοίρα των γιων της σε διοικητές που αξίζουν».
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Χαμάς. Ισραήλ Μοσάντ επιθέσεις
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
2 0 Bookmark