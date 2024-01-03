Μετά τη δολοφονία του αναπληρωτή αρχηγού της Χαμάς, Σάλεχ αλ-Αρούρι χθες στη Βηρυτό, ο αρχηγός της Μοσάντ, Ντέιβιντ Μπαρνέα, προειδοποίησε όσους συμμετείχαν στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου.

«Ας ξέρει κάθε μητέρα Άραβα ότι αν ο γιος της συμμετείχε στη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου, υπέγραψε τη δική του διαταγή εκτελέσεως», είπε.

Mossad Chief David Barnea:



“Every Arab mother should know that if her son took part in October 7th massacre, he will die.” pic.twitter.com/HR0BWQvon3 — ‏יוניקורן כחול לבן (@kyrixermis) January 3, 2024

Ο Μπαρνέα προχώρησε στη συγκεκριμένη δήλωση στην κηδεία του πρώην επικεφαλής της Μοσάντ, Ζβι Ζαμίρ, ο οποίος πέθανε χθες.

Το απόσπασμα είναι μια παράφραση από φράση του πρώτου πρωθυπουργού του Ισραήλ, Ντέιβιντ Μπεν Γκουριόν, ο οποίος είπε σε ομιλία του το 1963 είχε πει: «Ας ξέρει κάθε Εβραία μητέρα ότι έχει εμπιστευτεί τη μοίρα των γιων της σε διοικητές που αξίζουν».



Πηγή: skai.gr

