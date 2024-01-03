Λογαριασμός
Ιράν: «Οι βόμβες κοντά στον τάφο του Σουλεϊμανί πυροδοτήθηκαν εξ αποστάσεως»

Οι βόμβες στον τάφο του Κασέμ Σουλεϊμανί πυροδοτήθηκαν εξ αποστάσεως, αναφέρει ειδησεογραφικός ιστότοπος που συνδέεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης

Ιράν

Οι δύο εκρηκτικοί μηχανισμοί που εξερράγησαν κοντά στον τάφο του Ιρανού στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί πυροδοτήθηκαν με τηλεχειριστήριο, αναφέρει το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, επικαλούμενο ενημερωμένες πηγές.

«Δύο σάκοι που μετέφεραν βόμβες εξερράγησαν» στο σημείο, αναφέρει το ειδησεογραφικό πρακτορείο, το οποίο θεωρείται ότι βρίσκεται κοντά στο Σώμα των Φρουρών της
Επανάστασης του Ιράν, του οποίου ηγούνταν η Δύναμη Κουντς του Σουλεϊμανί πριν από τη δολοφονία του το 2020.

Σύμφωνα με άλλες αναφορές, οι βόμβες πυροδοτήθηκαν με καθυστέρηση, με στόχο τη μεγαλύτερη δυνατή αιματοχυσία. 

Τουλάχιστον 170 άνθρωποι τραυματίστηκαν στις δύο βομβιστικές επιθέσεις και τουλάχιστον 73 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους αναφέρουν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων ISNA επικαλείται τον δήμαρχο Κερμάν Σαΐντ Ταμπρίζι να είπε ότι οι βόμβες εξερράγησαν με διαφορά 10 λεπτών.

Βίντεο στο διαδίκτυο δείχνουν πλήθη να προσπαθούν να διαφύγουν καθώς το προσωπικό ασφαλείας έχει αποκλείσει την περιοχή.
 

