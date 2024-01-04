Σειρήνες πολέμου ηχούν ξανά στη Μέση Ανατολή μετά και την χθεσινή πολύνεκρη επίθεση χθες στην Κερμάν, στο νότιο Ιράν, σε μικρή απόσταση από τον τάφο του διοικητή των Φρουρών της Επανάστασης Κασέμ Σουλεϊμανί - ο οποίος σκοτώθηκε πριν τέσσερα χρόνια από αμερικανικό πλήγμα στο Ιράκ- κατά τη διάρκεια τελετής στη μνήμη του.

Δύο εκρήξεις αναμεσα στο μεγάλο πλήθος που βρισκόταν συγκεντρωμένο εκεί - αξιωματούχους του καθεστώτος και πολίτες – είχαν σαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν δεκάδες άνθρωποι

Το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Irna αρχικά έκανε λόγο για 103 νεκρούς από την επίθεση, ενώ η κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι υπάρχουν 211 τραυματίες, κάποιοι από τους οποίους σε κρίσιμη κατάσταση. Ο αριθμός των νεκρών αναθεωρήθηκε σε 95 γιατί κάποια ονόματα «καταγράφηκαν δύο φορές».

Ωστόσο το Ιράν στον τελευταίο σημερινό απολογισμό (4/1) αναθεώρησε ξανά προς τα κάτω, στους 84 νεκρούς.

«Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, 84 άνθρωπο σκοτώθηκαν», ανακοίνωσε σήμερα στην κρατική τηλεόραση ο επικεφαλής των υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων του Ιράν, ο Τζαφάρ Μιαντφάρ. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι υπάρχουν «248 τραυματίες, εκ των οποίων 195 εξακολουθούν να νοσηλεύονται».

Η κυβέρνηση του Ιράν κήρυξε τη σημερινή «ημέρα εθνικού πένθους». Πρόκειται για την πιο πολύνεκρη επίθεση στο Ιράν από το 1978, σύμφωνα με το αρχείο του AFP, όταν πυρκαγιά που προκλήθηκε από εγκληματική ενέργεια σε κινηματογράφο της πόλης Αμπαντάν κόστισε τη ζωή σε τουλάχιστον 377 ανθρώπους.

Καμία ανάληψη ευθύνης - «Ουδέν σχόλιο» από το Ισραήλ - Περιοδία Μπλίνκεν στη Μέση Ανατολή

Πολιτικός σύμβουλος του Ιρανού προέδρου Εμπραχίμ Ραϊσί κατηγόρησε το Ισραήλ και τις ΗΠΑ ότι ευθύνονται για την επίθεση. «Η ευθύνη για αυτό το έγκλημα βαραίνει το αμερικανικό και το σιωνιστικό καθεστώς και η τρομοκρατία δεν είναι παρά εργαλείο», έγραψε ο Μοχαμάντ Τζαμσιντί στο X.

Από την πλευρά του το Στέιτ Ντιπάρτμεντ χαρακτήρισε «παράλογη» οποιαδήποτε υπόνοια για εμπλοκή των ΗΠΑ ή του Ισραήλ στην επίθεση. «Οι ΗΠΑ δεν εμπλέκονται με κανέναν τρόπο», τόνισε ο εκπρόσωπος του Στείτ Ντιπάρτμεντ Μάθιου Μίλερ. «Δεν έχουμε κανέναν λόγο να πιστεύουμε ότι εμπλέκεται το Ισραήλ», πρόσθεσε.

Η επίθεση «μοιάζει με τρομοκρατική, του είδους που έκανε το Ισλαμικό Κράτος στο παρελθόν», δήλωσε υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του.

Την ίδια ώρα, ο Άντονι Μπλίνκεν ξεκινά σήμερα νέα περιοδεία στη Μέση Ανατολή, για να προσπαθήσει να αποτρέψει την εξάπλωση του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Το Ισραήλ δεν έχει σχολιάσει την επίθεση. «Είμαστε επικεντρωμένοι στις μάχες με τη Χαμάς», απάντησε σε σχετική ερώτηση ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Ντάνιελ Χαγκάρι.

Η παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς κατήγγειλε «μια τρομοκρατική ενέργεια (...) που επιδιώκει να αποσταθεροποιήσει την ασφάλεια της Ισλαμικής Δημοκρατίας προς όφελος της ατζέντας της σιωνιστικής οντότητας (σ.σ.: Ισραήλ)».

Με «αυστηρή απάντηση» απειλεί το Ιράν

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, υποσχέθηκε μια «αυστηρή απάντηση» στην επίθεση, μια «ειδεχθή και δειλή» ενέργεια, όπως τη χαρακτήρισε ο Ιρανός πρόεδρος Εμπραχίμ Ραϊσί ο οποίος ακύρωσε την προγραμματισμένη για σήμερα επίσκεψή του στην Τουρκία.

Από την πλευρά του ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έκανε λόγο για μια «σοκαριστική λόγω της σκληρότητας και της κυνικότητάς της επίθεση».

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, η ΕΕ, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιορδανία και η Σαουδική Αραβία καταδίκασαν την επίθεση.

«Καταδικάζω αυτή την τρομοκρατική επίθεση με τον πιο έντονο τρόπο και εκφράζω την αλληλεγγύη μου προς τον ιρανικό λαό», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Χοσεΐν Μιρ- Αμπντολαχιάν.

