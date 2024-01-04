Το Ιράν αναθεώρησε προς τα κάτω, στους 84 νεκρούς, τον επίσημο απολογισμό των θυμάτων της επίθεσης που σημειώθηκε χθες, Τετάρτη, στον πόλη Κερμάν κοντά στον τάφο του διοικητή των Φρουρών της Επανάστασης Κασέμ Σουλεϊμανί.

«Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, 84 άνθρωπο σκοτώθηκαν», ανακοίνωσε σήμερα στην κρατική τηλεόραση ο επικεφαλής των υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων του Ιράν, ο Τζαφάρ Μιαντφάρ. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι υπάρχουν «248 τραυματίες, εκ των οποίων 195 εξακολουθούν να νοσηλεύονται».

Διπλή έκρηξη σημειώθηκε στην Κερμάν, στο νότιο Ιράν, κοντά στον τάφο του στρατηγού Σολεϊμανί, αρχιτέκτονα των ιρανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων και του λεγόμενου «άξονα της αντίστασης» στη Μέση Ανατολή, κατά τη διάρκεια τελετής στη μνήμη του.

Ο Σολεϊμανί σκοτώθηκε πριν από τέσσερα χρόνια από πλήγμα αμερικανικού drone στο διεθνές αεροδρόμιο της Βαγδάτης. Το μεγάλο πλήθος που βρισκόταν συγκεντρωμένο εκεί αποτελείτο από αξιωματούχους του καθεστώτος και πολίτες.

Προηγούμενος απολογισμός των αρχών έκανε λόγο για 95 νεκρούς και 181 τραυματίες.

Σύμφωνα με τον Μιαντφάρ, η κατάσταση στην οποία βρίσκονται κάποια από τα πτώματα δυσκολεύει την καταμέτρηση των θυμάτων.

Από την πλευρά του ο Ιρανός υπουργός Εσωτερικών Αχμάντ Βαχιντί προειδοποίησε ότι ο αριθμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί, καθώς κάποιοι τραυματίες βρίσκονται «σε κρίσιμη κατάσταση».

Η επίθεση, την ευθύνη για την οποία δεν έχει αναλάβει προς το παρόν κανείς, σημειώθηκε την ώρα που η κατάσταση στη Μέση Ανατολή είναι τεταμένη μετά την έναρξη του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στη Γάζα και μία ημέρα έπειτα από πλήγμα στη Βηρυτό που κόστισε τη ζωή στον δεύτερο στην ιεραρχία του παλαιστινιακού κινήματος Σάλεχ αλ Αρούρι.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.