Η ισραηλινή κυβέρνηση προσέφυγε κατά της Τουρκίας στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), αφού η Άγκυρα προχώρησε σε προσωρινή αναστολή των εμπορικών συναλλαγών με το Ισραήλ εξαιτίας του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Σε ανάρτηση στο Χ (πρώην Twitter) χθες, ο Ισραηλινός υπουργός Οικονομίας Νιρ Μπαρκάτ χαρακτήρισε τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν «αντισημιτιστή δικτάτορα», ο οποίος παραβιάζει το διεθνές δίκαιο της θάλασσας και διαταράσσει τις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες με το μποϊκοτάζ.

Η τουρκική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι αναστέλλει κάθε εμπορική συναλλαγή με το Ισραήλ ωσότου η ισραηλινή κυβέρνηση να επιτρέψει την ανεμπόδιστη πρόσβαση ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.

Ο Μπαρκάτ έγραψε στο Χ ότι το Ισραήλ αναμένει από τον ΟΟΣΑ να λάβει μέτρα κατά της Τουρκίας για την «παραληρηματική απόφαση» του Ερντογάν «που βλάπτει ολόκληρη την ευρωπαϊκή οικονομία».

Ο Ερντογάν, από την πλευρά του, υπερασπίστηκε τις ενέργειες της Τουρκίας χθες, λέγοντας ότι «δεν είναι πλέον δυνατή η υπομονή» μπροστά στο συνεχιζόμενο πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα. Ο Τούρκος πρόεδρος έχει κατ’ επανάληψη κατηγορήσει το Ισραήλ ότι διαπράττει «γενοκτονία» σε βάρος των Παλαιστινίων.

Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Ισραέλ Κατς καταδίκασε την απόφαση του Ερντογάν, λέγοντας ότι είναι επιζήμια για τα συμφέροντα του τουρκικού λαού και των επιχειρήσεων. «Έτσι συμπεριφέρεται ένας δικτάτορας», έγραψε ο Κατζ στο Χ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

