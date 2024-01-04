Επίθεση στην Κερμάν: Σύμβουλος της προεδρίας του Ιράν κατηγορεί το Ισραήλ και τις ΗΠΑ

Πολιτικός σύμβουλος του ιρανού προέδρου κατηγόρησε χθες Τετάρτη τις μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ και των ΗΠΑ πως βρίσκονται πίσω από τις εκρήξεις οι οποίες στοίχισαν τη ζωή τουλάχιστον 103 ανθρώπων στην Κερμάν, στο νότιο Ιράν, κατά τη διάρκεια τελετής στη μνήμη του στρατηγού Κάσεμ Σουλεϊμάνι.

«Η Ουάσιγκτον λέει ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ δεν διαδραμάτισαν κανέναν ρόλο στην τρομοκρατική επίθεση στην Κερμάν, στο Ιράν. Αλήθεια; Η αλεπού δεν μπορεί να μυρίσει τη δική της μυρωδιά», ανέφερε ο Μοχαμάντ Τζαμσιντί μέσω X (του πρώην Twitter). «Μη σφάλλετε. Η ευθύνη για το έγκλημα αυτό βαραίνει το καθεστώς των ΗΠΑ και το σιωνιστικό καθεστώς κι η τρομοκρατία δεν είναι παρά εργαλείο», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

