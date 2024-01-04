Οι πιλότοι του αεροπλάνου της Japan Airlines με 379 επιβαίνοντες δεν είδαν το αεροσκάφος με το οποίο συγκρουσθηκαν προχθές, Τρίτη, κατά την προσγείωσή τους στο αεροδρόμιο Χανέντα του Τόκιο, δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος της αεροπορικής εταιρείας.

«Δεν μπορούσαμε να έχουμε οπτική επαφή (με το αεροπλάνο της ακτοφυλακής), μας αφηγήθηκαν οι πιλότοι. Λένε πως ήταν τη στιγμή ακριβώς που οι ρόδες ακουμπούσαν στο έδαφος ή ήταν έτοιμες να ακουμπήσουν, που ένοιωσαν μια πρόσκρουση», δήλωσε αυτός ο εκπρόσωπος της JAL, ερωτηθείς σχετικά με το δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή σε πέντε από τους έξι ανθρώπους που επέβαιναν στο Bombardier Dash 8, με το οποίο έγινε η σύγκρουση.

«Ο ένας από τους τρεις πιλότους μας είπε πως είδε ένα αντικείμενο ακριβώς πριν από την πρόσκρουση», πρόσθεσε.

Την Τρίτη στις 17:47 (τοπική ώρα, 10:47 ώρα Ελλάδας), την ώρα που η νύκτα έπεφτε στο Τόκιο, η πτήση JAL516, προερχόμενη από το Σαπόρο στο βόρειο τμήμα του αρχιπελάγους, συγκρούσθηκε κατά την προσγείωση με ένα πιο μικρό αεροσκάφος που ετοιμαζόταν να απογειωθεί για μια πτήση προς τη χερσόνησο Νότο (κεντρική Ιαπωνία), όπου είχε σημειωθεί τη Δευτέρα ένας τρομερός σεισμός

Η σύγκρουση προκάλεσε μια εντυπωσιακή έκρηξη και το Airbus A350-900 έπιασε αμέσως φωτιά και ακινητοποιήθηκε μερικές εκατοντάδες μέτρα πιο μακριά, στην άκρη του διαδρόμου.

Όλοι οι επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος του αεροπλάνου απομακρύνθηκαν πριν το επιβατικό αυτό αεροσκάφος καταστραφεί εντελώς από τις φλόγες.

Ιάπωνες, γάλλοι, βρετανοί και καναδοί ερευνητές έχουν κινητοποιηθεί για να εξακριβώσουν τα αίτια αυτού του δυστυχήματος.

