Κατηγορούμενος για κακούργημα στο Λας Βέγκας όρμησε πάνω στη δικαστή την ώρα που εκείνη ανακοίνωνε την καταδικαστική απόφαση σε βάρος του.

Ο κατηγορούμενος πήδηξε πάνω από το γραφείο υπεράσπισης και τον πάγκο της δικαστού, προσγειώθηκε πάνω της και στη συνέχεια πιάστηκε στα χέρια με δικαστικούς αξιωματούχους και δικηγόρους.

Η βίαιη σκηνή καταγράφηκε από βίντεο στην αίθουσα του δικαστηρίου.

Η δικαστής της περιφέρειας Clark County, Mary Kay Holthus, έπεσε κάτω και χτύπησε στον τοίχο που βρισκόταν πίσω της. Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε σοβαρά.

Υπάλληλος του δικαστηρίου επίσης τραυματίστηκε, προσπαθώντας να προστατέψει τη δικαστή και πήγε στο νοσοκομείο με αιμορραγία στο κεφάλι και εξάρθρωση ώμου.

Η επίθεση σημειώθηκε περίπου στις 11 το πρωί στο Περιφερειακό Κέντρο Δικαιοσύνης στο Λας Βέγκας.

«Συνέβη τόσο γρήγορα που δεν πρόλαβα να αντιδράσω», είπε ο γενικός εισαγγελέας της κομητείας που άσκησε δίωξη στον κατηγορούμενο.

Ο συνήγορος υπεράσπισης, Caesar Almase, δεν απάντησε σε μεταγενέστερα τηλεφωνικά και email μηνύματα που ζητούσαν σχόλια.

Πηγή: skai.gr

