Η γερμανική πολιτική τάξη καταδίκασε με δριμύτητα την επίθεση κατά του γερμανού ευρωβουλευτή του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD) Ματίας Εκε στην Δρέσδη.

«Η δημοκρατία απειλείται από τέτοιου είδους ενέργειες», δήλωσε ο καγκελάριος Ολαφ Σολτς ευχόμενος στον Ματίας Εκε, μέλος του κόμματός του, «να αντιμετωπίσει αυτό που μπήκε στην ζωή του ως φρικαλεότητα».

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο ευρωβουλευτής, 41 ετών, «κτυπήθηκε» από τέσσερις αγνώστους καθώς κολλούσε αφίσες. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Η οργάνωση του SPD στην Σαξωνία ανακοίνωσε ότι τραυματίσθηκε σοβαρά και πρέπει να χειρουργηθεί.

Πριν από την επίθεση αυτή, ένας άνδρας 28 ετών, που κολλούσε επίσης αφίσες για το κόμμα των Πρασίνων στον ίδιο δρόμο, δέχθηκε επίσης επίθεση «με κλωτσιές και γροθιές», ανακοίνωσε η αστυνομία που υποψιάζεται ότι δράστες είναι η ίδια ομάδα ανθρώπων.

«Αν η επίθεση με πολιτικά κίνητρα επιβεβαιωθεί λίγες εβδομάδες πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές, η βίαιη αυτή ενέργεια συνιστά σοβαρή επίθεση κατά της δημοκρατίας», δήλωσε η υπουργός Εσωτερικών Νάνσι Φέζερ αναφερόμενη στην ευθύνη «εξτρεμιστών και λαϊκιστών που υποκινούν κλίμα αυξανόμενης βίας με λεκτικές τελείως δυσανάλογες επιθέσεις».

Στελέχη του SPD επέρριψαν την ευθύνη στο κόμμα Εναλλακτική για την Γερμανία (AfD) που έχει καταγράψει σημαντική πρόοδο στις δημοσκοπήσεις εδώ και έναν χρόνο.

«Ο σπόρος που έσπειρε η AfD και άλλοι εξτρεμιστές της δεξιάς δίνουν καρπούς. Οι υποστηρικτές τους δεν έχουν πλέον αναστολές και προφανώς μας θεωρούν, εμάς τους δημοκράτες, θηράματα», δήλωσαν οι Χένινγκ Χόμαν και Κατριν Μίχελ, τοπικά στελέχη του SPD.

Τις τελευταίες ημέρες και άλλες επιθέσεις κατά βουλευτών του SPD και των Πρασίνων έχουν εκδηλωθεί στην Γερμανία.

Οι επιθέσεις αυτές είναι το αποτέλεσμα «της ρητορικής, της ατμόσφαιρας που έχει δημιουργηθεί, του γεγονότος ότι οι στρέφουν τους ανθρώπους τους μεν κατά των δε. Πρέπει να αντιταχθούμε από κοινού», δήλωσε ο καγκελάριος Ολαφ Σολτς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

