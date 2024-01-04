Σύλληψη άνδρα στο Λίβερπουλ μετά από πυροβολισμούς

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Στη σύλληψη ενός 49χρονου προχώρησε το βράδυ της Τετάρτης η αστυνομία στο Λίβερπουλ, μετά από αναφορές για πυροβολισμούς σε τρεις τοποθεσίες της πόλης.

Λίγο πριν από τις 9 τοπική ώρα η αστυνομία κλήθηκε σε κινηματογράφο στην περιοχή του Κρόξτεθ διότι ένας άνδρας πυροβόλησε στον αέρα δύο φορές αφού πρώτα είχε μπει στο κτίριο και είχε απειλήσει δύο υπαλλήλους.

Περίπου 20 λεπτά νωρίτερα είχαν αναφερθεί πυροβολισμοί σε διεύθυνση επιχείρησης σε κοντινή περιοχή.

Από τον κινηματογράφο, που τέθηκε προσωρινά σε lockdown από την αστυνομία, ο δράστης διέφυγε με αυτοκίνητο. Ενώ είχε εξαπολυθεί κυνηγητό για τον εντοπισμό του, περίπου στις 10.20 η αστυνομία έλαβε αναφορά νέων πυροβολισμών σε ιδιωτική διεύθυνση στην περιοχή Νόρις Γκριν.

Η σύλληψη έγινε εντός 13 ωρών από τους πρώτους πυροβολισμούς.

Από τους πυροβολισμούς δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός. Η τοπική αστυνομική διεύθυνση ανέφερε πως αν και το περιστατικό δεν θεωρείται πως σχετίζεται με τρομοκρατία, θα αντιμετωπιστεί ως «μείζον συμβάν».

