Οι τρεις σοροί που βρέθηκαν στην πολιτεία Μπάχα Καλιφόρνια του Μεξικού είναι πολύ πιθανό να ανήκουν στον Αμερικανό και τους δύο Αυστραλούς που αγνοούνται από την περασμένη εβδομάδα, ανακοίνωσε η γενική εισαγγελέας της πολιτείας Μαρία Ελένα Αντράντε.
«Και οι τρεις σοροί έχουν τα χαρακτηριστικά που οδηγούν σε υψηλή πιθανότητα να πρόκειται για τον Αμερικανό Κάρτερ Ρόουντ και για τους αδελφούς Ρόμπινσον από την Αυστραλία», είπε.
- Χαμάς: Δεν θα αποδεχθούμε συμφωνία που δεν θα προβλέπει απερίφραστα τον τερματισμό του πολέμου
- Ουκρανία: Ρωσικές επιθέσεις στο Χάρκοβο, Ντνίπρο και στην Οδησσό - Κατάρριψη ρωσικού βομβαρδιστικού Su-25
- Εκεχειρία για Ισραήλ και Χαμάς: Καμία εξέλιξη στις διαπραγματεύσεις- «Δεν τελειώνει ο πόλεμος» λέει το Τελ Αβίβ
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.