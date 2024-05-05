Λογαριασμός
Μεξικό: Υψηλή πιθανότητα οι σοροί που βρέθηκαν να ανήκουν στους αγνοούμενους Αυστραλούς και Αμερικανό

«Και οι τρεις σοροί έχουν τα χαρακτηριστικά που οδηγούν σε υψηλή πιθανότητα να πρόκειται για τον Αμερικανό Κάρτερ Ρόουντ και για τους αδελφούς Ρόμπινσον από την Αυστραλία»,  ανακοίνωσε η γενική εισαγγελέας της πολιτείας Μπάχα Καλιφόρνια του Μεξικού

Μεξικό

Οι τρεις σοροί που βρέθηκαν στην πολιτεία Μπάχα Καλιφόρνια του Μεξικού είναι πολύ πιθανό να ανήκουν στον Αμερικανό και τους δύο Αυστραλούς που αγνοούνται από την περασμένη εβδομάδα, ανακοίνωσε η γενική εισαγγελέας της πολιτείας Μαρία Ελένα Αντράντε.

«Και οι τρεις σοροί έχουν τα χαρακτηριστικά που οδηγούν σε υψηλή πιθανότητα να πρόκειται για τον Αμερικανό Κάρτερ Ρόουντ και για τους αδελφούς Ρόμπινσον από την Αυστραλία», είπε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

