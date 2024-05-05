Σε ατμόσφαιρα κατάνυξης και με τη δέουσα λαμπρότητα γιορτάστηκε η Ανάσταση σε όλη τη χώρα.

Πιστοί βρέθηκαν στις εκκλησίες σε κάθε γωνιά της Ελλάδας και έλαβαν το Αγιο Φως.

Χοροστατούντος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος και παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου, σε κλίμα κατάνυξης τελέστηκαν στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αθηνών η Ακολουθία της Αναστάσεως και η Θεία Λειτουργία. Συγχοροστάτησαν οι επίσκοποι Ταλαντίου Επιφάνιος και Θεσπιών Παύλος.

Παρουσία εκατοντάδων πιστών εψάλη το «Χριστός Ανέστη» και εν συνεχεία τελέστηκε η Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου.

Εξάλλου, σε όλους τους ναούς της Αθήνας αναγνώστηκε το πασχάλιο μήνυμα του Προκαθημένου της Ελλαδικής Εκκλησίας:

«Χριστός Ανέστη, αδελφοί μου,

και Νυν πάντα πεπλήρωται φωτός, ουρανός τε και γη και τα καταχθόνια!

Η Ανάσταση του Χριστού μας έδειξε πως θα είναι ο άνθρωπος και η κτίση στα Έσχατα. Και μπορούμε να χαιρόμαστε προκαταβολικά γι' αυτό, με τη συμμετοχή μας στο μυστήριο της Εκκλησίας.

Όμως, η Ιστορία είναι ακόμα δέσμια του κακού, της βίας, του θανάτου, του παραλογισμού. Είναι οι συνέπειες της επιλογής του Αδάμ που, αντί να στρέψει την αγάπη του στον Θεό, έπεσε στην αγάπη για τον εαυτό του.

Το κακό δεν προϋπήρχε. Δεν προέρχεται από την ύλη. Εισήλθε στον κόσμο εξαιτίας της αμαρτίας (Ρωμ. 8:20 - 22). Από τότε η ανθρωπότητα βρίσκεται στην κοιλάδα του θανάτου (Ψαλ. 22:4).

Ο κόσμος υποφέρει από κάθε μορφή βίας. Το βλέπουμε στις μέρες μας, με όλο και μεγαλύτερη ένταση ανάμεσα σε συζύγους, σε γονείς και τέκνα, σε ομάδες και παρατάξεις. Αλλά και σε λαούς, με πρόσφατες τις τραγικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Όσο ο πολιτισμός μας αναπαράγει την απομάκρυνση από τον Θεό τόσο το κακό θα επεκτείνεται και θα κυριαρχεί. Στον καθένα από εμάς εναπόκειται αν θα σπάσουμε τον δαιμονικό κύκλο της βίας και της εκδίκησης και θα ακολουθήσουμε το παράδειγμα του Χριστού.

Η βία δεν κράτησε τον Χριστό στον τάφο. Η Ανάστασή Του ήταν αποτέλεσμα της κοινωνίας Του με τον Πατέρα και το 'Αγιο Πνεύμα. Ήταν υπόθεση σχέσης και κοινωνίας. Τα προβλήματα δεν λύνονται με την ισχύ και την εξουσία αλλά με την ελευθερία και την αγάπη.

Χριστός Ανέστη»

Στην Ακολουθία της Αναστάσεως το παρών έδωσαν, μεταξύ άλλων, εκπρόσωποι της κυβέρνησης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝ.ΑΛ., Νίκος Ανδρουλάκης, εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης, των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

H Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου παρακολούθησε την Ακολουθία της Αναστάσεως στον Καθεδρικό Ναό Αθηνών και αμέσως μετά δήλωσε:

«Με την Ανάσταση του Κυρίου η ελπίδα γεμίζει και πάλι τις ψυχές μας.

Εύχομαι το αναστάσιμο φως να γίνει οδηγός όλων μας προς έναν κόσμο χωρίς πολέμους, συγκρούσεις και μίση, με αγάπη και κατανόηση προς τον συνάνθρωπο.

Χριστός Ανέστη!

Χρόνια πολλά!».

Το Αγιο Φως από το αεροδρόμιο, στο μετόχι του Παναγίου Τάφου και σε όλες τις Μητροπόλεις

Το χαρμόσυνο αναστάσιμο μήνυμα μετέφερε στη χώρα μας το 'Αγιο Φως το οποίο αφίχθη χθες στις 20.06 με ειδική πτήση από το Τελ Αβίβ στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και στη συνέχεια θα διανεμήθηκε σε όλη την ελληνική επικράτεια.

Για τη μεταφορά του μετέβη χθες στα Ιεροσόλυμα ελληνική αποστολή, με επικεφαλής τον υφυπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Κώτσηρα, προκειμένου να παραστεί στην τελετή Αφής του Αγίου Φωτός, στον Πανίερο Ναό της Αναστάσεως και να παραλάβει το 'Αγιο Φως από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων, Θεόφιλο Γ', με τον οποίο είχε συνάντηση.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Στην αποστολή μετείχαν ο Πατριαρχικός Έξαρχος στην Ελλάδα αρχιμανδρίτης Ραφαήλ και ο μητροπολίτης Ιωαννίνων Μάξιμος για της Εκκλησία της Ελλάδος.

Μετά τη σύντομη τελετή στο «Ελευθέριος Βενιζέλος», το 'Αγιο Φως μεταφέρθηκε στο Μετόχι του Παναγίου Τάφου, στην Πλάκα, και από εκεί θα μοιράστηκε στην Αττική.

Παράλληλα, ταξίδεψε για ακόμη μία χρονιά από την Αθήνα σε 16 περιοχές της Ελλάδας, ώστε να βρίσκεται εγκαίρως στις εκκλησίες για την Αναστάσιμη Ακολουθία.

Πώς έγινε η διανομή του Αγίου Φωτός στην Ελλάδα

Με προγραμματισμένες αλλά και έκτακτες, ειδικές πτήσεις της AEGEAN, της Olympic Air και της SKY express, το 'Αγιο Φως ταξίδεψε από την Αθήνα σε 16 περιοχές της Ελλάδας, ώστε να βρίσκεται εγκαίρως στις εκκλησίες για την Αναστάσιμη Ακολουθία.

Πηγή: skai.gr

