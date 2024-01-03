Ιράν: Εκατόμβη νεκρών μετά τις εκρήξεις στον τάφο του Σουλεϊμανί -103 νεκροί και 141 τραυματίες

Οι υπηρεσίες πληροφοριών και ασφάλειας του Ιράν είναι αποφασισμένες να αποκαλύψουν τον υπεύθυνο πίσω από τις δύο εκρήξεις που στοίχισαν τη ζωή σε 103 ανθρώπους στη διάρκεια εκδήλωσης μνήμης για τον πρώην ανώτατο στρατιωτικό στρατηγό του Ιράν, Κασίμ Σουλεϊμανί, δηλώνει Ιρανός αξιωματούχος.

Ειδικότερα, ο επικεφαλής του δικαστικού σώματος του Ιράν, Γκολαμχοσεΐν Μοχσενί-Ετζέι, δήλωσε ότι όλα τα όργανα πληροφοριών, ασφάλειας και στρατιωτικών υπηρεσιών της χώρας επιστρατεύονται για να αποκαλύψουν το ποιος βρίσκεται πίσω από τις εκρήξεις.

Τουλάχιστον 103 άνθρωποι σκοτώθηκαν, και 141 τραυματίστηκαν, στις δύο εκρήξεις κοντά στον τάφο του στρατηγού των Φρουρών της Επανάστασης Κασέμ Σουλεϊμανί στην επαρχία Κερμάν, σε αυτό που Ιρανοί αξιωματούχοι αποκαλούν «τρομοκρατική επίθεση».

Ορισμένοι εκ των 141 τραυματιών είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο υπουργός Εσωτερικών του Ιράν, Αχμάντ Βαχίντι, δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ότι τα περισσότερα θύματα ήταν από τη δεύτερη έκρηξη, η οποία ακολούθησε λίγα λεπτά μετά την πρώτη, καθώς πλήθη είχαν συγκεντρωθεί για να βοηθήσουν τους τραυματίες. Είπε ότι η κατάσταση στην πόλη Κερμάν βρίσκεται τώρα υπό τον έλεγχο της ασφάλειας και του στρατού.

Οι εκρήξεις σημειώθηκαν τέσσερα χρόνια μετά τη δολοφονία από μη επανδρωμένο αμερικανικό αεροσκάφος του στρατηγού Σουλεϊμανί, του μακροχρόνιου διοικητή της ισχυρής δύναμης Κουντς του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, στο αεροδρόμιο της Βαγδάτης.

Ιρανοί αξιωματούχοι ανέφεραν στα κρατικά μέσα ενημέρωσης ότι δύο βόμβες τοποθετημένες σε σακούλες κατά μήκος του δρόμου προς το νεκροταφείο στο Κερμάν του Ιράν, εξερράγησαν καθώς μια πομπή ανθρώπων κατευθυνόταν προς τα εκεί για να τιμήσει την τετραετή επέτειο από τη δολοφονία του στρατηγού Σουλεϊμανί από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι ίδιοι αξιωματούχοι είπαν ότι οι σακούλες φαίνεται να είχαν πυροδοτηθεί μέσω τηλεχειριστηρίου.

Δεδομένης της τεράστιας κλίμακας των εκρήξεων, τις οποίες τα κρατικά μέσα ενημέρωσης περιέγραψαν ως τρομοκρατική επίθεση, ο αριθμός των νεκρών είναι πιθανό να αυξηθεί.

Βίντεο και φωτογραφίες από τον τόπο των εκρήξεων έδειξαν μακάβριες εικόνες με διάσπαρτα πτώματα, τραυματίες - ανάμεσά τους και παιδιά - να καταρρέουν στο έδαφος.

Λίγο πριν από τις εκρήξεις, βίντεο έδειχναν πλήθος χιλιάδων ανθρώπων να περπατά κατά μήκος ενός δρόμου γεμάτο πάγκους με τρόφιμα και ποτά και σημαίες ενώ μία προσευχή από το Κοράνι ακουγόταν από τα ηχεία. Τότε μια τεράστια έκρηξη συγκλόνισε την περιοχή. Ο αέρας γέμισε κραυγές και οι άνθρωποι σκορπίστηκαν προς όλες τις κατευθύνσεις, σύμφωνα πάντα με τα βίντεο.

Ο Ιρανός πρόεδρος Εμπραχίμ Ραϊσί κατήγγειλε την επίθεση ως «άνανδρη» και «απεχθή» ενέργεια.

«Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι οι δράστες αυτής της άνανδρης ενέργειας θα εντοπιστούν σύντομα και θα τιμωρηθούν για την αποτρόπαια πράξη τους, από τις αρμόδιες δυνάμεις ασφαλείας και επιβολής του νόμου», ανέφερε ο Ιρανός πρόεδρος.

