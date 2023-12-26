Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ εξαπέλυσαν χθες Δευτέρα πλήγματα στο Ιράκ εναντίον εγκαταστάσεων φιλοϊρανικών ενόπλων κινημάτων, σε αντίποινα για επίθεση με drone νωρίτερα που είχε αποτέλεσμα να τραυματιστούν «τρεις αμερικανοί στρατιωτικοί», ο ένας από τους οποίους βρίσκεται σε «κρίσιμη» κατάσταση, αναφέρει ανακοίνωση Τύπου του Πενταγώνου.

Οι ΗΠΑ βομβαρδίζουν θέσεις της παράταξης Κατάεμπ Χεζμπολά («Ταξιαρχίες του Κόμματος του Θεού»), μέλος της συμμαχίας των Χασντ ας Σάαμπι («Μονάδων Λαϊκής Κινητοποίησης»),η οποία είναι ενταγμένη στις ιρακινές τακτικές δυνάμεις.

Από τα μέσα Οκτωβρίου έχουν εξαπολυθεί πάνω από 100 επιθέσεις με ρουκέτες ή drones εναντίον δυνάμεων των ΗΠΑ και του διεθνούς αντιτζιχαντιστικού συνασπισμού στην ιρακινή και στη συριακή επικράτεια. Την ευθύνη για τις περισσότερες ανέλαβε η «Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ», νεφέλωμα που θεωρείται πως αντιπροσωπεύει φιλοϊρανικές ένοπλες ομάδες, συνιστώσες των Χασντ ας Σάαμπι.

Την ίδια ώρα, στρατηγός των Φρουρών της Επανάστασης, του ιδεολογικού στρατού του Ιράν, σκοτώθηκε στη Συρία σε βομβαρδισμό που αποδίδεται στο Ισραήλ.

Ο Σαγέντ Ραζί Μουσαβί ήταν ο υπεύθυνος για τον συντονισμό της στρατιωτικής συμμαχίας μεταξύ Συρίας και Ιράν και σύντροφος του Κασέμ Σολεϊμανί του επικεφαλής της Δύναμης Κοντς, του επίλεκτου σώματος των Φρουρών, ο οποίος σκοτώθηκε από πλήγμα αμερικανικού, μη επανδρωμένου αεροσκάφους στο Ιράκ το 2020.

Σε μια πρώτη αντίδραση, οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι το Ισραήλ θα πληρώσει για τον θάνατο του Μουσαβί ενώ ο οπρόεδρος του Ιράν Εμπραχίμ Ραϊσί προειδοποίησε ότι το Ισραήλ «θα πληρώσει σίγουρα για αυτό το έγκλημα».

Η Ουάσιγκτον διατηρεί ανεπτυγμένους κάπου 900 στρατιωτικούς στη Συρία κι άλλους σχεδόν 2.500 στο Ιράκ στο πλαίσιο της δράσης εναντίον της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) από διεθνή συνασπισμό που συγκροτήθηκε το 2014.

