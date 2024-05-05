Κενό ασφαλείας επέτρεψε την πρόσβαση σε πληροφορίες για την διεξαγωγή τουλάχιστον 6.000 συσκέψεων του γερμανικού στρατού (Bundeswehr) στην πλατφόρμα Webex, σύμφωνα με δημοσίευμα της Zeit online, δύο μήνες μετά την διαρροή εμπιστευτικής στρατιωτικής σύσκεψης μέσω του ίδιου εργαλείου.

Κατά την διάρκεια της αναζήτησης που πραγματοποίησε η Zeit online έγινε δυνατή ή πρόσβαση στον τίτλο, την ημερομηνία, την ώρα ή το όνομα του προσώπου που προσκαλούσε σε σημαντικές συσκέψεις της Bundeswehr στο Webex.

«Περισσότερες από 6.000 συσκέψεις βρέθηκαν online», έγραψε η Zeit. Ορισμένες ήταν απόρρητες, με θέμα, για παράδειγμα, τους πυραύλους μακρού βεληνεκούς Taurus που ζητά η Ουκρανία ή «το ψηφιακό πεδίο των μαχών».

Επιπλέον, εικονικές αίθουσες συσκέψεων, που διατίθενται σε 248.000 μέλη του γερμανικού στρατού ήταν εύκολα προσβάσιμες, χάρη σε μία απλή ψηφιακή διάρθρωση, και δεν ήταν προστατευμένες με password. H Zeit online βρήκε μεταξύ άλλων την ψηφιακή αίθουσα συσκέψεων του Ινγκο Γκέρχαρτς, του αρχηγού της γερμανικής Πολεμικής Αεροπορίας.

Το όνομά του αναφέρθηκε τον Μάρτιο κατά την διαρροή απόρρητης συζήτησης ανάμεσα σε υψηλόβαθμους αξιωματικούς της Bundeswehr. Ο Ινγκο Γκέρχαρτς περιλαμβάνεται στους στρατιωτικούς που δεν έκαναν χρήση της σύνδεσης στο Webex. Η υποκλοπή αυτής της συνομιλίας από τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες είχε προκαλέσει σκάνδαλο στην Γερμανία και είχε φέρει σε δύσκολη θέση το Βερολίνο απέναντι στους συμμάχους του.

Σύμφωνα με την Zeit Online, ο γερμανικός στρατός δεν αντιλήφθηκε το κενό ασφαλείας παρά έπειτα από σχετικές ερωτήσεις δημοσιογράφων.

Τα κενά καθαυτά αποκαλύφθηκαν από το Netzbegrünung, μία ένωση κυβερνοακτιβιστών, σύμφωνα με την Zeit.

Εκπρόσωπος της διοίκησης «κυβερνοχώρος και πληροφόρηση» του γερμανικού στρατού επιβεβαίωσε στο AFP ότι η πλατφόρμα Webex του στρατού «παρουσίασε κενό» και ότι μόλις έγινε γνωστό διορθώθηκε «εντός 24 ωρών». Αλλά, τουλάχιστον 6.000 συσκέψεις μετά.

«Δεν ήταν δυνατή η συμμετοχή σε βιντεοδιασκέψεις εν αγνοία των συμμετεχόντων και χωρίς άδεια...κανένα εμπιστευτικό περιεχόμενο δεν μπορούσε άρα να βγει από τις διασκέψεις», διαβεβαίωσε ο εκπρόσωπος.

Σύμφωνα με την Zeit online, το σύστημα Webex του καγκελαρίου Ολαφ Σολτς, του υπουργείου Οικονομικών και του υπουργείου Οικονομίας παρουσιάζουν τα ίδια ελαττώματα και ότι το μέσο ενημέρωσης είχε την δυνατότητα σήμερα να συνδεθεί με τις ψηφιακές αίθουσες συνεδριάσεων του Ολαφ Σολτς και του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Ρόμπερτ Χάμπεκ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

