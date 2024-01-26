Η Χαν Γιουνίς παραμένει σήμερα θέατρο σκληρών μαχών, που έχουν αναγκάσει δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους να την εγκαταλείψουν, την ώρα που τα βλέμματα στρέφονται στη Χάγη, στο Διεθνές Δικαστήριο, το οποίο ενδέχεται εντός της ημέρας να δώσει εντολή στο Ισραήλ να πατήσει φρένο στην επίθεσή του στη Λωρίδα της Γάζας, χωρίς όμως να έχει κανένα μέσο επιβολής τέτοιας απόφασης.

Η διεθνής κοινότητα εκφράζει τις τελευταίες ώρες ανησυχία για τον άμαχο πληθυσμό στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, πάνω απ’ όλα στη Χαν Γιουνίς, όπου πυρά αρμάτων μάχης εναντίον εγκατάστασης του Γραφείου Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA) σκότωσαν 13 ανθρώπους και τραυμάτισαν άλλους 56, 21 από τους οποίους βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Μετά τις ΗΠΑ, η Γαλλία «καταδίκασε» τα πολύνεκρα πλήγματα, καλώντας παράλληλα το Ισραήλ —που απέφυγε να κατηγορήσει ρητώς γι’ αυτά— να «τηρεί το διεθνές δίκαιο». Ενώ η διπλωματία της Γερμανίας δήλωσε «εξαιρετικά ανήσυχη» για την «απελπιστική κατάσταση» με την οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι άμαχοι στη Χαν Γιούνις.

«Προσπαθήσαμε να φύγουμε, αλλά όταν κοίταξα έξω, είδα άρματα μάχης να ρίχνουν. Πώς θα μπορούσαμε να φύγουμε;» αναρωτιόταν πάνω στο κρεβάτι του, στο νοσοκομείο Άχμαντ Κάτρα, παλαιστίνιος άμαχος που τραυματίστηκε στο επεισόδιο. «Δεν μας έδωσαν καμιά ευκαιρία να φύγουμε. Έλεγαν πως επρόκειτο για ασφαλή τοποθεσία, όμως τελικά μας βομβάρδισαν μέσα σε εγκατάσταση του ΟΗΕ», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου, γίνονταν ακατάπαυστοι βομβαρδισμοί χθες στη Χαν Γιουνίς, όπου σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό κρύβεται η ηγεσία της Χαμάς στον θύλακο. Ο στρατός κατηγόρησε για πολλοστή φορά εξάλλου τον στρατιωτικό βραχίονα του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος πως εξαπολύει επιθέσεις από τοποθεσίες κοντά σε νοσοκομεία.

«Ανθρώπινη θάλασσα»

Τις τελευταίες ημέρες, χιλιάδες άνθρωποι πήραν τον δρόμο από τη Χαν Γιουνίς προς τη Ράφα, πόλη που γειτονεύει με την Αίγυπτο, όπου έχουν πλέον συγκεντρωθεί οι περισσότεροι από τους 1,7 εκατ. εκτοπισμένους εξαιτίας της ένοπλης σύρραξης.

«Ανθρώπινη θάλασσα εξαναγκάστηκε να φύγει από τη Χαν Γιούνις για να πάει στα σύνορα με την Αίγυπτο», συνόψισε κατά τη διάρκεια της νύχτας ο γενικός επίτροπος του UNRWA, ο Φιλίπ Λαζαρινί, κάνοντας λόγο περί «αναζήτησης χωρίς τέλος για ασφάλεια» από τον πληθυσμό της Λωρίδας της Γάζας αφότου ξέσπασε ο πόλεμος.

Ο ισραηλινός στρατός διαβεβαιώνει πως έχει «περικυκλώσει» τη Χαν Γιούνις, τη γενέτειρα του Γιαχία Σινουάρ, ηγέτη της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας και θεωρούμενου ως αρχιτέκτονα της άνευ προηγουμένου επίθεσης του στρατιωτικού βραχίονα του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου.

Η επίθεση αυτή στοίχισε τη ζωή σε κάπου 1.140 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους άμαχους, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημες ανακοινώσεις

Άλλοι περίπου 250 άνθρωποι απήχθησαν και οδηγήθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας, εκ των οποίων περίπου εκατό αφέθηκαν ελεύθεροι στα τέλη Νοεμβρίου, στο πλαίσιο ανταλλαγής με παλαιστίνιους κρατούμενους κατά τη διάρκεια ανακωχής μιας εβδομάδας.

Σε αντίποινα για την επίθεση της Χαμάς, η πολιτικοστρατιωτική ηγεσία του Ισραήλ ορκίστηκε να «εξαλείψει» το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα και στις στρατιωτικές επιχειρήσεις του έκτοτε, τις πιο εκτεταμένες που έχουν διεξαχθεί ποτέ στη Λωρίδα της Γάζας, έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 25.900 άνθρωποι, στη μεγάλη πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό του υπουργείου Υγείας της Χαμάς, που δημοσιοποιήθηκε χθες.

Επείγοντα μέτρα χωρίς πρακτικό αντίκρισμα;

Καθώς ο απολογισμός των θυμάτων δεν σταματά να γίνεται βαρύτερος και οι καταστροφές είναι καθημερινές, η Νότια Αφρική προσέφυγε τον περασμένο μήνα με κατεπείγουσα διαδικασία στο Διεθνές Δικαστήριο (ΔΔ) του ΟΗΕ στη Χάγη, επιχειρηματολογώντας πως το Ισραήλ παραβιάζει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την Πρόληψη και Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας, που υπογράφτηκε το 1948, μετά το Σοά.

Χωρίς να αποφανθεί επί της ουσίας, το κορυφαίο δικαστήριο του ΟΗΕ αναμένεται να ανακοινώσει μετά το μεσημέρι την απόφασή του για τα επείγοντα μέτρα που ζητήθηκαν ώστε να προστατευθούν οι Παλαιστίνιοι στη Λωρίδα της Γάζας. Όμως, παρότι οι αποφάσεις του έχουν νομικά δεσμευτικό χαρακτήρα, το ΔΔ δεν έχει στη διάθεσή του κανένα μέσο για την επιβολή της εφαρμογής τους.

Η Χαμάς διαβεβαίωσε χθες ότι θα τηρήσει κατάπαυση του πυρός αν τη ζητήσει το δικαστήριο της Χάγης, με την προϋπόθεση όμως πως θα συμμορφωθεί προς ενδεχόμενη τέτοια απόφαση και το Ισραήλ.

Η ισραηλινή κυβέρνηση απορρίπτει και επικρίνει οργισμένα τη διαδικασία, πάντως διεξάγει συνομιλίες για ενδεχόμενη νέα ανακωχή με τη Χαμάς, που θα επέτρεπε την απελευθέρωση των υπολοίπων ομήρων στον θύλακο, με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση παλαιστινίων κρατουμένων σε ισραηλινές φυλακές.

CIA, Μοσάντ και Κατάρ

Ο επικεφαλής της CIA θα μεταβεί στην Ευρώπη για συνομιλίες με τους ομολόγους του στο Ισραήλ και στην Αίγυπτο, καθώς και με τον πρωθυπουργό του Κατάρ, με την ελπίδα πως θα προχωρήσει η διαπραγμάτευση για νέα ανακωχή και την απελευθέρωση των ομήρων που παραμένουν στα χέρια της Χαμάς, ανέφεραν χθες η εφημερίδα Washington Post και ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios.

Ο Γουίλιαμ Μπερνς θα δει τον επικεφαλής της Μοσάντ, τον Ντέιβιντ Μπαρνέα, τον επικεφαλής της αιγυπτιακής υπηρεσίας πληροφοριών Αμπάς Κάμελ και τον πρωθυπουργό του Κατάρ Μοχάμεντ μπιν Αμπντελραχμάν Αλ Θάνι τις προσεχείς ημέρες, σύμφωνα με τα δυο ΜΜΕ, που δεν αποκάλυψαν πού.

Δηλώσεις του Μπενιαμίν Νετανιάχου, για τον οποίο ο ρόλος μεσολαβητή που διαδραματίζει το εμιράτο είναι «προβληματικός», αφού κατ’ αυτόν «χρηματοδοτεί» τη Χαμάς, ενδέχεται να «υπονομεύσουν τη διαδικασία μεσολάβησης», προειδοποίησε η διπλωματία του Κατάρ.

Ερωτηθείς σχετικά στην Ουάσιγκτον, εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ο Βεντάντ Πατέλ, δεν σχολίασε τις δηλώσεις του ισραηλινού πρωθυπουργού, χαρακτήρισε πάντως το Κατάρ «αναντικατάστατο» εταίρο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

