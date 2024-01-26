Την απίστευτη ιστορία δύο δίδυμων κοριτσιών από τη Γεωργία που χωρίστηκαν μετά τη γέννησή τους και βρέθηκαν μετά από χρόνια, αποκαλύπτει το BBC. Τα δύο κορίτσια ήταν ανάμεσα σε χιλιάδες μωρά στη Γεωργία που απήχθησαν από νοσοκομεία και πουλήθηκαν, μερικά μόλις το 2005.

Η Έιμι και η Άνο είναι πανομοιότυπα δίδυμα, αλλά αμέσως μετά τη γέννησή τους τα πήραν από τη μητέρα τους και τα πούλησαν σε χωριστές οικογένειες. Χρόνια αργότερα, ανακάλυψαν η μία την άλλη τυχαία χάρη σε ένα τηλεοπτικό talent show και ένα βίντεο TikTok.

Καθώς έψαχναν λεπτομέρειες για το παρελθόν τους, συνειδητοποίησαν ότι είχαν γεννηθεί και οι δύο στο ίδιο νοσοκομείο.

Τα τελευταία δύο χρόνια έκαναν έρευνα για να διαπιστώσουν τι ακριβώς είχε συμβεί. Τα στοιχεία έδειξαν ότι υπήρχαν δεκάδες χιλιάδες άλλοι άνθρωποι στη Γεωργία που είχαν επίσης απαχθεί από νοσοκομεία ως μωρά και πουλήθηκαν κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών. Παρά τις επίσημες προσπάθειες να διερευνηθεί τι συνέβη, κανείς δεν έχει λογοδοτήσει στη δικαιοσύνη ακόμη.

Η Έιμι και η Άνο έμαθε η μία για την ύπαρξη της άλλης όταν ήταν 12 ετών.

Η Έιμι, παρακολουθώντας το αγαπημένο της τηλεοπτικό πρόγραμμα, Georgia's Got Talent είδε ένα κορίτσι που χόρευε και της έμοιαζε πανομοιότυπα, αναφέροντάς το την οικογένειά της, αλλά εκείνοι απέφυγαν να απαντήσουν. «Όλοι έχουν έναν σωσία, είπε η μητέρα της.

Επτά χρόνια αργότερα, τον Νοέμβριο του 2021, η Έιμι δημοσίευσε ένα βίντεο με μπλε μαλλιά και ένα σκουλαρίκι στο φρύδι της στο TikTok.

Διακόσια μίλια (320 χιλιόμετρα) μακριά στην Τιφλίδα, η Άνο έλαβε ένα βίντεο από έναν φίλο. Σκέφτηκε ότι ήταν "cool που μου μοιάζει".

Η Άνο προσπάθησε να εντοπίσει το κορίτσι με το τρυπημένο φρύδι στο διαδίκτυο, αλλά δεν το βρήκε, έτσι μοιράστηκε το βίντεο σε μια ομάδα πανεπιστημίου στο WhatsApp για να δει αν κάποιος μπορούσε να βοηθήσει. Κάποιος που γνώριζε την Έιμι είδε το μήνυμα και τις συνέδεσε στο Facebook.

Η Έιμι κατάλαβε αμέσως ότι η Άνο ήταν το κορίτσι που είχε δει όλα αυτά τα χρόνια πριν από το Georgia's Got Talent. «Σε έψαχνα τόσο καιρό!» έστειλε μήνυμα. «Κι εγώ», απάντησε η Άνο.

Στην πορεία της σχέσης τους τα δύο κορίτσια διαπίστωσαν ότι και οι δύο γεννήθηκαν στο μαιευτήριο Kirtskhi, το οποίο δεν υπάρχει πλέον, στη δυτική Γεωργία, αλλά, σύμφωνα με τα πιστοποιητικά γέννησής τους, τα γενέθλιά τους είχαν διαφορά δύο εβδομάδων.

Αποφάσισαν να ρωτήσουν τις οικογένειές τους και για πρώτη φορά έμαθαν την αλήθεια. Είχαν υιοθετηθεί, χωριστά, με διαφορά λίγων εβδομάδων το 2002.

Οι έρευνες αποκάλυψαν ότι οι λεπτομέρειες στα επίσημα πιστοποιητικά γέννησής τους, συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας γέννησής τους, ήταν λάθος.

Στη συνέχεια, η Έιμι βρήκε μια ομάδα στο Facebook αφιερωμένη στην επανένωση γεωργιανών οικογενειών με παιδιά που φέρεται να υιοθετήθηκαν παράνομα κατά τη γέννηση και μοιράστηκε την ιστορία τους.

Μια νεαρή γυναίκα στη Γερμανία απάντησε, λέγοντας ότι η μητέρα της είχε γεννήσει δίδυμα κορίτσια στο Μαιευτήριο Kirtskhi το 2002 και ότι παρά το ότι της είπαν ότι πέθαναν, τώρα είχε κάποιες αμφιβολίες.

Οι εξετάσεις DNA αποκάλυψαν ότι το κορίτσι από την ομάδα του Facebook ήταν η αδερφή τους και ζούσε με τη μητέρα τους Άζα στη Γερμανία. Μετά από μια σειρά αποκαλύψεων τα δύο κορίτσια ταξίδεψαν στη Γερμανία για να συναντήσουν τη βιολογική τους μητέρα.

Στη Γερμανία, πλέον, η Άζα μόλις τις βλέπει τις αγκαλιάζει σφιχτά. Μένουν σε αυτή τη στάση για λεπτά και αγκαλιασμένες χωρίς καμιά τους να μιλάει.

Πηγή: skai.gr

