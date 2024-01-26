Απελευθερώθηκαν έξι καλόγριες που είχαν απαχθεί στην Αϊτή

Έξι καλόγριες και άλλοι δύο άνθρωποι, που είχαν απαχθεί την περασμένη Παρασκευή στο Πορτ-ο-Πρενς, απελευθερώθηκαν, ενημέρωσε χθες Πέμπτη η ρωμαιοκαθολική αρχιεπισκοπή της πρωτεύουσας της Αϊτής, όπου οι εγκληματικές ενέργειες αυτής της φύσης έχουν πολλαπλασιαστεί ξανά τις τελευταίες εβδομάδες.

«Η αρχιεπισκοπή του Πορτ-ο-Πρενς ευχαριστεί τον Κύριο για την απελευθέρωση των έξι καλογραιών και των άλλων ανθρώπων που είχαν απαχθεί μαζί τους την 19η Ιανουαρίου», τονίζει δελτίο Τύπου που έστειλε χθες σε ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένου του Γαλλικού Πρακτορείου.

Την απαγωγή, με φόντο την αναζωπύρωση των ενεργειών του συγκεκριμένου είδους στη μικρή, πάμφτωχη χώρα της Καραϊβικής, ανακοίνωσε αρχικά η σύνοδος ιερομόναχων και καλογριών (Conférence haïtienne des religieux, CHR).

Σύμφωνα με στέλεχος της εκκλησιαστικής οργάνωσης που είχε μιλήσει στο AFP, οι καλόγριες απήχθησαν καθώς μεταφέρονταν με μικρό λεωφορείο στα διάφορα σχολεία στα οποία εργάζονται. Ο οδηγός και μικρό κορίτσι που τους συνόδευαν απήχθησαν ταυτόχρονα, είχε διευκρινίσει εξάλλου η CHR σε ανακοίνωσή της.

Ο πάπας Φραγκίσκος απηύθυνε έκκληση την Κυριακή να αφεθούν ελεύθερες, προσθέτοντας πως προσεύχεται να υπάρξει «κοινωνική αρμονία» στη χώρα αυτή. «Καλώ τους πάντες να σταματήσουν τη βία που προκαλεί τόσα δεινά» στον πληθυσμό της Αϊτής, τόνισε.

Η αρχιεπισκοπή δεν γνωστοποίησε αν καταβλήθηκαν λύτρα, ή ποιο ήταν το ύψος τους.

Οι απαγωγές προσωπικοτήτων και απλών ανθρώπων αναζωπυρώθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες στην Πορτ-ο-Πρενς και σε εθνικές οδούς. Η χώρα παραμένει εξάλλου αντιμέτωπη με κύμα βίας των συμμοριών που κατά εκτιμήσεις ελέγχουν τουλάχιστον το 80% της πρωτεύουσας.

Η CHR εξέφρασε τη «χαρά» της για την απελευθέρωση των καλογριών, πρόσθεσε ωστόσο πως δεν θα είναι «πλήρης» παρά μόνο αφού «όλες οι οικογένειες» μέλη των οποίων έχουν απαχθεί «μπορέσουν να ενωθούν μαζί μας».

Για να αντιμετωπιστεί η πολυετής, πολυδιάστατη κρίση στην Αϊτή —ασφαλείας, οικονομική, πολιτική—, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ έδωσε τον Οκτώβριο πράσινο φως για να αναπτυχθεί πολυεθνική οπλισμένη δύναμη, υπό την ηγεσία της Κένυας, προκειμένου να βοηθήσει την αϊτινή αστυνομία.

Το κοινοβούλιο της Κένυας ενέκρινε τον Νοέμβριο την ανάπτυξη 1.000 αστυνομικών, όμως το εάν και πότε θα προχωρήσει η αποστολή εξαρτάται από απόφαση της κενυατικής δικαιοσύνης, που αναμένεται να αποφανθεί αργότερα σήμερα στο Ναϊρόμπι.

Ο αϊτινός υπουργός Εξωτερικών Ζαν Βικτόρ Ζενεΐς έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για ακόμη μια φορά χθες Πέμπτη απευθυνόμενος στο ΣΑ, υπογραμμίζοντας πως «ο λαός της Αϊτής δεν αντέχει άλλο» τη «βαρβαρότητα» των βαριά οπλισμένων συμμοριών, ζει κατάσταση παρόμοια με αυτήν εμπολέμων ζωνών.

Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έκθεση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες για την Αϊτή, που δόθηκε στη δημοσιότητα νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο αριθμός των ανθρωποκτονιών στη χώρα υπερδιπλασιάστηκε το 2023 σε σύγκριση με το 2022: διαπράχθηκαν σχεδόν 5.000 φόνοι, με πάνω από 2.700 πολίτες ανάμεσα στα θύματα.

