Μπροστά σε έξι από τις επτά βασικές πολιτείες των ΗΠΑ, φαίνεται να βρίσκεται ο Ντόναλντ Τραμπ έναντι του Τζο Μπάιντεν, για τις προεδρικές εκλογές σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση καθώς αρκετοί ψηφοφόροι εκφράζουν τις ανησυχίες τους για τη διανοητική ικανότητα του 81χρονου Μπάιντεν όπως επίσης και τους χειρισμούς του σε βασικά ζητήματα όπως αυτό της οικονομίας και της μετανάστευσης.

Έρευνα της Wall Street Journal που κυκλοφόρησε την Τετάρτη αποκάλυψε ότι ο 77χρονος Τραμπ, προηγείται στο Μίσιγκαν, την Πενσιλβανία και τη Τζόρτζια από μία έως τρεις ποσοστιαίες μονάδες καθώς επίσης και στη Βόρεια Καρολίνα, την Αριζόνα και τη Νεβάδα.

Οι δύο υποψήφιοι δίνουν επίσης μάχη σώμα με σώμα στην πολιτεία του Ουισκόνσιν.

Η πλειοψηφία των ψηφοφόρων ανέφερε ότι ο Τραμπ είναι καλύτερος για να χειριστεί την οικονομία και την ασφάλεια των συνόρων, με το 54% και το 52% να υποστηρίζουν τον πρώην πρόεδρο, αντίστοιχα.

Από την άλλη, μόλις το 34% ανέφερε ότι ο Τζο Μπάιντεν αποτελεί την καλύτερη επιλογή για την αντιμετώπιση της οικονομίας και μόλις το 32% τον θεωρεί ικανό σε θέματα μετανάστευσης.

Επίσης, το 28% δήλωσε ότι ο Τζο Μπάιντεν έχει τη «ψυχική και σωματική ικανότητα που απαιτείται για να είναι πρόεδρος» σε αντίθεση με τον Τραμπ που συγκέντρωσε το 48% των ψηφοφόρων.

Πηγή: skai.gr

