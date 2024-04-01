«Αναστέλλω την προεκλογική εκστρατεία μου»: ο Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσε αίσθηση σήμερα, στέλνοντας αυτό το μήνυμα στους υποστηρικτές του… που αποδείχθηκε πρωταπριλιάτικο ψέμα και στην πραγματικότητα είχε στόχο να τους ωθήσει να προσφέρουν χρήματα για να στηρίξουν την υποψηφιότητά του.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρώην πρόεδρος, που τον Νοέμβριο θα βρεθεί αντιμέτωπος στις προεδρικές εκλογές και πάλι με τον Τζο Μπάιντεν, έστειλε αυτό το σύντομο μήνυμα τους εκλογείς του, με e-mail και SMS. Το συνόδευε ένας υπερσύνδεσμος που οδηγούσε σε έναν ιστότοπο όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούσαν να δωρίσουν 5, 500 ή 3.300 δολάρια στην εκστρατεία του Τραμπ.

«Πιστέψατε πραγματικά ότι ανέστειλα την εκστρατεία μου; Πρωταπριλιά!» έγραφε με κεφαλαία γράμματα ο Τραμπ.

Εδώ και αρκετά χρόνια, οι Αμερικανοί ψηφοφόροι κατακλύζονται από SMS, επιστολές και μηνύματα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τους - κάποιες φορές μέχρι και δέκα την ημέρα – που τους καλούν να στηρίξουν οικονομικά τους υποψηφίους. Έτσι, τα επιτελεία των υποψηφίων αναγκάζονται να βρίσκουν ολοένα και πιο «δημιουργικούς» τρόπους για να ξεχωρίζουν. Σε μια χώρα όπου για μια εκλογική νίκη απαιτούνται δισεκατομμύρια δολάρια, οι δωρεές είναι πολύτιμες.

Ο Τραμπ συχνά επικαλείται τις δικαστικές περιπέτειές του για να συγκινήσει τους ψηφοφόρους του. «Ο υπουργός Δικαιοσύνης του Μπάιντεν προσπαθεί να με φυλακίσει ισόβια», έγραφε, χωρίς αποδείξεις, σε ορισμένα μηνύματα.

Προς το παρόν πάντως, το ταμείο της προεκλογικής εκστρατείας του πρώην προέδρου διαθέτει λιγότερα χρήματα από εκείνο του Μπάιντεν. Το επιτελείο των Δημοκρατικών δεν δίστασε μάλιστα να υιοθετήσει την τακτική του Τραμπ, που συνηθίζει να «στολίζει» με σκληρά επίθετα τους αντιπάλους του, και τον αποκαλεί πλέον «Ντον ο αδέκαρος».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.