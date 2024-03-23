ΗΠΑ: Το Κογκρέσο επικύρωσε το νομοσχέδιο χρηματοδότησης του Κράτους - Υπογράφει ο Μπάιντεν

Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν υπέγραψε σήμερα το νομοσχέδιο που επιτρέπει τη χρηματοδότηση του αμερικανικού κράτους μέχρι τον Σεπτέμβριο, λίγες ώρες μετά την επικύρωσή του από το Κογκρέσο, βάζοντας τέλος σε μήνες εντάσεων σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2024.

Το νομοσχέδιο προϋπολογισμού 1,2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων θα διατηρήσει τη χρηματοδότηση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης κατά τη διάρκεια ενός οικονομικού έτους που ξεκίνησε πριν από έξι μήνες και θα αποτρέψει τη μερική αναστολή λειτουργίας των ομοσπονδιακών υπηρεσιών ("shutdown"), σύμφωνα με δήλωση που έδωσε στη δημοσιότητα ο Λευκός Οίκος.

"Αυτό το δικομματικό νομοσχέδιο χρηματοδότησης που μόλις υπέγραψα επιτρέπει στην κυβέρνηση να συνεχίσει να διοικεί, επενδύει στον αμερικανικό λαό και ενισχύει την οικονομία και την εθνική μας ασφάλεια", χαιρετίζει ο πρόεδρος Μπάιντεν στη δήλωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

