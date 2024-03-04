Μία σημαντική νίκη κατάφερε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ καθώς το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ανέτρεψε δικαστική απόφαση που απέκλειε τον πρώην πρόεδρο από το ψηφοδέλτιο του Κολοράντο βάσει συνταγματικής διάταξης που αφορούσε σε εξέγερση για υποκίνηση και υποστήριξη της 6ης Ιανουαρίου 2021 για την επίθεση στο Καπιτώλιο.

Οι δικαστές ακύρωσαν ομόφωνα την προηγούμενη απόφαση της 19ης Δεκεμβρίου του ανώτατου δικαστηρίου του Κολοράντο η οποία απέκλειε τον Τραμπ από την προκριματική ψηφοφορία των Ρεπουμπλικάνων της πολιτείας την Τρίτη.

Οι δικαστές αποφάνθηκαν μια ημέρα πριν από τις προκριματικές εκλογές της «Σούπερ Τρίτης» ότι οι πολιτείες δεν μπορούν να επικαλεστούν μια συνταγματική διάταξη μετά τον Εμφύλιο Πόλεμο για να αποτρέψουν τη συμμετοχή προεδρικών υποψηφίων στα ψηφοδέλτια. Αυτή η εξουσία ανήκει στο Κογκρέσο, έγραψε το δικαστήριο σε μια ανυπόγραφη απόφαση, αναφέρει το Associated Press.

Το αποτέλεσμα τερματίζει τις προσπάθειες αποκλεισμού του Τραμπ από τις προκριματικές εκλογές στο Κολοράντο, το Ιλινόις, το Μέιν και αλλού.

Η περίπτωση του Τραμπ ήταν η πρώτη στο Ανώτατο Δικαστήριο που ασχολήθηκε με διάταξη της 14ης Τροποποίησης που εγκρίθηκε μετά τον Εμφύλιο Πόλεμο για να αποτρέψει πρώην αξιωματούχους που «εμπλέκονταν σε εξέγερση» από το να κατέχουν ξανά αξιώματα.



Πηγή: skai.gr

