Η πορτογαλική αστυνομία κατέσχεσε πάνω από 1,3 τόνους κοκαΐνης που ήταν κρυμμένη μέσα σε κατεψυγμένα ψάρια, προκειμένου να διακινηθεί στην Ευρώπη, ενώ συνέλαβε επτά άνδρες διαφορετικών εθνικοτήτων στο πλαίσιο της επιχείρησης.

A PJ desmantelou, nos últimos dias, uma rede criminosa que se dedicava ao tráfico internacional de estupefacientes por via marítima e que resultou na apreensão de mais de 1.300 quilos de cocaína, dissimulada em peixe congelado, e na detenção de 7 homens de várias nacionalidades. pic.twitter.com/W8zQI9r4s5 March 4, 2024

Το φορτίο, από τον Ισημερινό, ξεφορτώθηκε στο λιμάνι της Λισαβόνας, έγινε γνωστό από την αστυνομία, που προσέθεσε πως στελέχη της διεξήγαγαν σειρά ερευνών στο πλαίσιο της «Επιχείρησης Καλαμάρι», ενώ κατέσχεσε και οκτώ πυροβόλα όπλα, πολυτελή αυτοκίνητα, όπως και διάφορα έγγραφα και αντικείμενα.

Τα ναρκωτικά, τα οποία βρέθηκαν σε μια αποθήκη στο δυτικό τμήμα της Πορτογαλίας, ήταν κρυμμένα μέσα σε κατεψυγμένα ψάρια, τα οποία ήταν περιτυλιγμένα με πλαστική μεμβράνη και τοποθετημένα σε χαρτόκουτα.

«Ο τρόπος με τον οποίο τα ναρκωτικά ήταν κρυμμένα στα κατεψυγμένα ψάρια καθιστούσε πολύ δύσκολο τον εντοπισμό τους και, προκειμένου να τα αφαιρέσουν, τα ψάρια έπρεπε να καταστραφούν τελείως», εξήγησε σε μια ανακοίνωση η πορτογαλική αστυνομία.

Οι συλληφθέντες, ηλικίας μεταξύ 26 και 59 ετών, βαρύνονται με υποψίες ότι ανήκουν σε μια οργανωμένη εγκληματική ομάδα, η οποία εισήγαγε μεγάλες ποσότητες κοκαΐνης από τη Λατινική Αμερική και τις διένειμε σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Η αστυνομία δεν διευκρίνισε τις εθνικότητες των συλληφθέντων.

Θα οδηγηθούν ενώπιον ενός δικαστή, την ώρα που η έρευνα συνεχίζεται.

Τα Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα ανέφερε τον περασμένο χρόνο στην ετήσια Έκθεσή του για τα Ναρκωτικά Παγκοσμίως ότι η ζήτηση και η προμήθεια κοκαΐνης έχουν αυξηθεί σε διεθνές επίπεδο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

