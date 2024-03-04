Ψεύτικες εικόνες AI με πρωταγωνιστή τον Ντόναλντ Τραμπ «απειλούν» με εκτροχιασμό τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ. Οι υποστηρικτές του Τραμπ δημιουργούν και μοιράζονται ψεύτικες εικόνες μαύρων ψηφοφόρων που δημιουργούνται με τεχνητή νοημοσύνη για να ενθαρρύνουν τους Αφροαμερικανούς να ψηφίσουν Ρεπουμπλικανούς αναφέρει το βρετανικό δίκτυο BBC.



Το BBC Panorama ανακάλυψε δεκάδες deepfakes που απεικονίζουν Αφροαμερικανούς να υποστηρίζουν τον τέως πρόεδρο. Μόνο που αυτοί δεν υπάρχουν.



Ο Τραμπ "φλερτάρει" ανοιχτά με τους μαύρους ψηφοφόρους, οι οποίοι απέβησαν καθοριστικοί για την εκλογική νίκη του Τζο Μπάιντεν το 2020.





Πάντως, δεν υπάρχουν στοιχεία που να συνδέουν ευθέως αυτές τις εικόνες με την εκστρατεία του κ. Τραμπ.



Ο συνιδρυτής του Black Voters Matter, μιας ομάδας που ενθαρρύνει τους μαύρους να ψηφίσουν, είπε ότι οι παραποιημένες εικόνες προωθούν μια "στρατηγική αφήγηση" που έχει σχεδιαστεί για να δείξει τον κ. Τραμπ ως δημοφιλή στη μαύρη κοινότητα.



Ένας δημιουργός μιας από τις εικόνες είπε στο BBC: "Δεν ισχυρίζομαι ότι είναι ακριβείς".



Οι ψεύτικες εικόνες των «μαύρων υποστηρικτών» του Τραμπ, που δημιουργούνται από την τεχνητή νοημοσύνη (AI), είναι μία από τις αναδυόμενες τάσεις παραπληροφόρησης ενόψει των προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ τον Νοέμβριο.



Σε αντίθεση με το 2016, όταν υπήρχαν ενδείξεις για ξένες προσπάθειες χειραγώγησης των εκλογών, οι εικόνες που δημιουργήθηκαν από την τεχνητή νοημοσύνη και εντοπίστηκαν από το BBC φαίνεται να έχουν δημιουργηθεί και κοινοποιηθεί από Αμερικανούς.





Ένας από αυτούς ήταν ο Μαρκ Κέι και η ομάδα του σε μια συντηρητική ραδιοφωνική εκπομπή στη Φλόριντα.



Δημιούργησαν μια εικόνα του κ. Τραμπ να χαμογελά με τα χέρια του γύρω από μια ομάδα μαύρων γυναικών σε ένα πάρτι και τη μοιράστηκαν στο Facebook, όπου ο κ. Κέι έχει περισσότερους από ένα εκατομμύριο ακόλουθους.

Αρχικά η εικόνα φαίνεται σαν αληθινή φωτογραφία, αλλά με πιο προσεκτική εξέταση η επιδερμίδα των ανθρώπων όλων είναι υπερβολικά γυαλιστερή και λεία και λείπουν τα δάχτυλα από τα χέρια τους - μερικά ενδεικτικά σημάδια εικόνων που έχουν δημιουργηθεί από τεχνητή νοημοσύνη.



"Δεν είμαι φωτορεπόρτερ", δήλωσε στο BBC ο Κέι από το ραδιοφωνικό του στούντιο. "Δεν είμαι εκεί έξω για να φωτογραφίζω αυτό που πραγματικά συμβαίνει. Είμαι αφηγητής".



Όλες οι μεγάλες εταιρείες μέσων κοινωνικής δικτύωσης εφαρμόζουν πολιτικές για την αντιμετώπιση παρόμοιων περιστατικών χειραγώγησης και παραπλάνησης - όπως η Meta, στην οποία ανήκουν το Facebook και το Instagram – έχοντας εισαγάγει νέα μέτρα για την αντιμετώπιση του περιεχομένου που δημιουργείται από AI κατά τη διάρκεια των εκλογών.



Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.