Μακάμπι: Τα δεδομένα για Μπόλντγουιν ενόψει Παναθηναϊκού

O Παναθηναϊκός κατάφερε να πάρει το παιχνίδι κόντρα στην Μακάμπι και να ισοφαρίσει το σκορ σε 1-1. Οι «πράσινοι» πάνε στο Βελιγράδι θέλοντας τη νίκη, για να κάνουν την ανατροπή και να είναι ένα βήμα ακόμα πιο κοντά στην πρόκριση για το Final 4 της Euroleague. Ωστόσο τα πράγματα για τον Μπόλντγουιν έχουν γίνει πιο ξεκάθαρα στο στρατόπεδο των Ισραηλινών.

