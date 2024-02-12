Της Αθηνάς Παπακώστα

Οι πιθανότητες o Τζο Μπάιντεν και o Ντόναλντ Τραμπ να ξαναβρεθούν αντιμέτωποι στις προεδρικές κάλπες του προσεχούς Νοεμβρίου είναι υψηλές και οι σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών προετοιμάζονται για δύσκολες ημέρες. Και αυτό γιατί έχουν προηγηθεί οι νέες, προεκλογικές, δηλώσεις του τέως Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, οι οποίες έβαλαν φωτιά στη Δύση.

Το φαβορί για το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών, Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε προεκλογική συγκέντρωση στη Νότια Καρολίνα τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν θα προστατεύσουν τα κράτη - μέλη του ΝΑΤΟ απέναντι στη ρωσική απειλή, εάν αυτά δεν εκπληρώνουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις στο πλαίσιο της Συμμαχίας.

Μάλιστα, προχώρησε ένα βήμα παραπέρα και προσέθεσε πως θα ενθάρρυνε τη Ρωσία να κάνει ό,τι θέλει σε χώρες – μέλη που αμελούν τις υποχρεώσεις τους τονίζοντας ότι αυτή τη θέση είχε μεταφέρει σε πρόεδρο «μεγάλης χώρας» σε παλαιότερη Σύνοδο της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας όταν τον είχε ρωτήσει εάν «οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βοηθούσαν αυτή τη χώρα».

«Του είπα: Δεν έχεις πληρώσει; Δεν τηρείς τους κανόνες; Όχι, δεν θα σε προστατεύσω. Στην πραγματικότητα, θα ενθάρρυνα τους Ρώσους να κάνουν ό,τι θέλουν. Πρέπει να πληρώσεις».

«Περιμένω ότι ανεξάρτητα από το ποιος θα κερδίσει τις προεδρικές εκλογές, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα παραμείνουν ισχυρός και αφοσιωμένος σύμμαχος του ΝΑΤΟ», τόνισε ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας συμπληρώνοντας ότι «το ΝΑΤΟ παραμένει έτοιμο και ικανό να υπερασπιστεί όλους τους Συμμάχους».

Μετά τα σχόλια του κ. Στόλτενμπεργκ, ακολούθησε η τοποθέτηση του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Τζο Μπάιντεν ο οποίος τόνισε πως «η παραδοχή του Ντόναλντ Τραμπ ότι σκοπεύει να δώσει στον Πούτιν το πράσινο φως για περισσότερο πόλεμο και βία, να συνεχίσει τη βάναυση επίθεσή του εναντίον μιας ελεύθερης Ουκρανίας και να επεκτείνει την επιθετικότητά του στον λαό της Πολωνίας και τα κράτη της Βαλτικής είναι σοκαριστική και επικίνδυνη».

Έντονη ήταν και η αντίδραση του προέδρου της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος είπε πως «η πρώτη προτεραιότητα της Αμερικής είναι η ίδια» ενώ, από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ υπογράμμισε ότι «οι απερίσκεπτες δηλώσεις για την ασφάλεια του ΝΑΤΟ και την αλληλεγγύη του άρθρου 5 εξυπηρετούν μόνο το συμφέρον του Πούτιν».

Σκληρή ήταν και η αντίδραση του Λευκού Οίκου. Ο εκπρόσωπός του, Άντριου Μπέιτς, τόνισε πως «η ενθάρρυνση εισβολών στους πιο στενούς συμμάχους μας από δολοφονικά καθεστώτα είναι φρικτή και ανισόρροπη και θέτει σε κίνδυνο την αμερικανική εθνική ασφάλεια, την παγκόσμια σταθερότητα και την εγχώρια οικονομία μας».

Ο Ντόναλντ Τραμπ παραμένει σκεπτικός απέναντι σε οργανισμούς όπως είναι το ΝΑΤΟ και δεν κρύβει σε καμία, σχεδόν, από τις προεκλογικές του ομιλίες τη δυσαρέσκεια του για τα δισεκατομμύρια που ξοδεύει η Ουάσιγκτον στη στρατιωτική συμμαχία – η υποστήριξη της οποίας στον πόλεμο στην Ουκρανία αποδείχθηκε κρίσιμη.

Δεν είναι λίγοι όσοι ανησυχούν για μία δεύτερη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ. Οι μνήμες από την πρώτη του... φορά ως πρόεδρος των ΗΠΑ παραμένουν ακόμη νωπές με τον τέως πρόεδρο της χώρας να αποκαλεί τον Ούγγρο πρωθυπουργό, Βίκτορ Όρμπαν, «σπουδαίο ηγέτη» και να εξυμνεί τον πρόεδρο της Τουρκίας και τον πρόεδρο Ρωσίας ενώ χλεύαζε την τέως, σήμερα, καγκελάριο της Γερμανίας, Άνγκελα Μέρκελ.

Ωστόσο, πολλοί σημειώνουν πως ακόμη και με μία νίκη του νυν Αμερικανού προέδρου, Τζο Μπάιντεν, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χρειαστεί να εστιάσουν πρώτα στο εσωτερικό τους, καθώς τα προβλήματα συσσωρεύονται και ζητούν λύση με το εκλογικό σώμα να παραμένει διχασμένο και το Κογκρέσο να βρίσκεται σε αδιέξοδο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.