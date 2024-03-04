Οι Αμερικανοί σε 15 πολιτείες θα ψηφίσουν αύριο Τρίτη στις προκριματικές εκλογές για να επιλέξουν τον υποψήφιο των Ρεπουμπλικάνων και των Δημοκρατικών στις προεδρικές εκλογές.

Η αυριανή ημέρα, γνωστή και ως «Σούπερ Τρίτη» (Super Tuesday), είναι κρίσιμη για τις προκριματικές εκλογές και κατά παράδοση ο νικητής κάθε πλευράς βρίσκεται σε καλύτερη θέση για να λάβει το χρίσμα του κόμματός του.

Οι Ρεπουμπλικάνοι αύριο θα εκλέξουν περισσότερους από το ένα τρίτο των εκλεκτόρων που είναι αρμόδιοι για να ορίσουν τον υποψήφιό τους για τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου.

Με εξαίρεση στις εσωκομματικές εκλογές που πραγματοποιήθηκαν χθες Κυριακή στην Ουάσινγκτον, πρωτεύουσα των ΗΠΑ, στις οποίες νίκησε η Νίκι Χέιλι, ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει κερδίσει σε όλες τις άλλες αναμετρήσεις που έχουν διεξαχθεί ως τώρα.

Η αυριανή ημέρα αναμένεται να είναι η τελευταία ευκαιρία της Χέιλι να καταφέρει να παραμείνει στην κούρσα.

Για τους Δημοκρατικούς οι εσωκομματικές εκλογές δεν κρύβουν εκπλήξεις, καθώς ο απερχόμενος πρόεδρος Τζο Μπάιντεν θα είναι αναμφισβήτητα και πάλι ο υποψήφιος του κόμματος στις προεδρικές εκλογές.

Δεκάδες εκατομμύρια ψηφοφόροι

Δεκάδες εκατομμύρια Αμερικανοί καλούνται να επιλέξουν τον υποψήφιο που επιθυμούν, από το Μέιν στις βορειανατολικές ΗΠΑ, ως την Καλιφόρνια στο άλλο άκρο της χώρας, περνώντας από το Τέξας και ως την αμερικανική Ανατολική Σαμόα.

Η Αλαμπάμα, το Άρκανσο, το Κολοράντο, η Μασαχουσέτη, η Μινεσότα, η Βόρεια Καρολίνα, η Οκλαχόμα, το Τενεσί, η Γιούτα, το Βερμόντ και η Βιρτζίνια επίσης ψηφίζουν αύριο.

Η ταυτόχρονη ψηφοφορία σε τόσες πολλές αμερικανικές πολιτείες αποτελεί ευκαιρία για τους υποψήφιους να αποδείξουν ότι μπορούν -ή και όχι-να κινητοποιήσουν ψηφοφόρους διαφορετικού προφίλ.

Χωρίς έκπληξη;

Ο Μπάιντεν δεν έχει κάποιον σοβαρό αντίπαλο στις εσωκομματικές εκλογές, κάτι συνηθισμένο για τον απερχόμενο πρόεδρο που διεκδικεί δεύτερη θητεία.

Πιο ασυνήθιστο είναι το γεγονός ότι ο Τραμπ, ως πρώην πρόεδρος που επιδιώκει να επιστρέψει στον Λευκό Οίκο, έχει κερδίσει σε όλες τις εσωκομματικές ψηφοφορίες ως τώρα, πλην μίας.

Αύριο θα επιλεγούν 874 εκλέκτορες από τους συνολικά 2.429 που θα ορίσουν τον υποψήφιο του Ρεπουμπλικανικού κόμματος για τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου κατά το συνέδριο του κόμματος τον Ιούλιο.

Η προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ εκτιμά ότι στη Super Tuesday θα συγκεντρώσει 773 εκλέκτορες και δύο εβδομάδες αργότερα θα είναι μαθηματικά αδύνατο να ηττηθεί.

Η Χέιλι παραμένει στην κούρσα

Μόνη αντίπαλός του η πρώην κυβερνήτρια της Νότιας Καρολίνας, η Χέιλι, ισχυρίζεται ότι το 40% των ψήφων που κέρδισε στο Νιού Χάμσαϊρ και την πολιτεία καταγωγής της αποδεικνύουν ότι το Ρεπουμπλικανικό κόμμα παραμένει διχασμένο αναφορικά με τον Τραμπ.

Υποστηρίζει εξάλλου ότι έχει περισσότερες πιθανότητες από τον πρώην πρόεδρο να κερδίσει τον Μπάιντεν τον Νοέμβριο.

Η πρώην πρεσβεύτρια των ΗΠΑ στον ΟΗΕ είχε δεσμευθεί στο παρελθόν να παραμείνει στην κούρσα για το χρίσμα τουλάχιστον ως την Super Tuesday.

Σύμφωνα με ειδικούς, ο κύριος λόγος που δεν έχει αποχωρήσει ακόμη είναι ότι ελπίζει πως ο Τραμπ δεν θα μπορεί να είναι υποψήφιος τον Νοέμβριο λόγω των πολλών δικαστικών του περιπετειών και των πιθανών προβλημάτων στην υγεία του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.