Κινηματογραφική καταδίωξη στο κέντρο της Αθήνας συνέβη χθες το πρωί όταν αστυνομικοί αντιλήφθηκαν ένα βαν να κινείται στην Λεωφόρο Ιωνίας στα Πατήσια, με πλαστές πινακίδες

Ο οδηγός δε συμμορφώθηκε στις υποδείξεις των αστυνομικών, επιτάχυνε, πραγματοποιώντας ελιγμό προς την οδό Νικοπόλεως, με τους αστυνομικούς να ακολουθούν το προπορευόμενο αυτοκίνητο από ικανή απόσταση ασφαλείας, καλώντας διαρκώς με χρήση φάρου και ηχητικών σημάτων τον οδηγό να σταματήσει το όχημα.

Το όχημα προσέκρουσε σε σταθμευμένα οχήματα και ο οδηγός επιχείρησε να διαφύγει πεζός όμως ακινητοποιήθηκε σε παρακείμενη οδό.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός μετέφερε στοιβαγμένους 15 αλλοδαπούς 10 ενήλικους και 5 ανήλικους εκ των οποίων 6 γυναίκες και 9 άνδρες.

Ακολούθως, οδηγήθηκαν στην έδρα της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής και επελήφθη προανακριτικά το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης.

Σε βάρος του οδηγού 39χρονου αλλοδαπού, μέλους κυκλώματος διακίνησης μεταναστών, σχηματίστηκε δικογραφία για διευκόλυνση εισόδου στο ελληνικό έδαφος εκ κερδοσκοπίας, μεταφορά αλλοδαπών στο εσωτερικό, πλαστογραφία και απείθεια.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο 39χρονος παρέλαβε τους μετανάστες, πρώτες πρωινές ώρες της ίδιας ημέρας από περιοχή του Νομού Μαγνησίας, προκειμένου να τους μεταφέρει στην Αθήνα.

Οι μετανάστες για την εν λόγω διακίνηση κατέβαλλαν χρηματικό ποσό που κυμαινόταν από 1.000- έως 2.000 ευρώ ο καθένας.

Από το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης, το οποίο χειρίστηκε την υπόθεση, κινήθηκε η διαδικασία καταγραφής-χαρτογράφησης για τους 15 μετανάστες, προκειμένου να εφαρμοστεί η επιστροφή τους στη χώρα καταγωγής τους.

Σημειώνεται ο 39χρονος έχει απασχολήσει τις αρχές για παρόμοια αδικήματα καθώς έχει καταδικαστεί σε ποινή κάθειρξης 36 ετών και χρηματική ποινή 95.500 ευρώ για παράνομη προώθηση μεταναστών στην Ελλάδα.

Κατασχέθηκε το όχημα ως μέσο παράνομης προώθησης μεταναστών.

Ο διακινητής, με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.

Πηγή: skai.gr

