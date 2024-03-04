Ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕ), Ραφαέλ Γκρόσι, δήλωσε τη Δευτέρα ότι σκοπεύει να συζητήσει για τον πυρηνικό σταθμό Ζαπορίζια, όταν θα συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν αυτή την εβδομάδα.

Ο Γκρόσι πρόκειται να αναχωρήσει για τη Ρωσία την Τρίτη, είπε σε συνέντευξη Τύπου την ημέρα έναρξης μιας τριμηνιαίας συνεδρίασης του Συμβουλίου των Διοικητών της υπηρεσίας του 35 εθνών, στην οποία απεσταλμένοι από διάφορες χώρες σημείωσαν, στη δεύτερη επέτειο της κατάληψης του εργοστασίου της Ζαπορίζια από τις ρωσικές δυνάμεις.

Το ταξίδι του Γκρόσι στη Ρωσία είχε προγραμματιστεί εδώ και καιρό. Αρχικά σκόπευε να πάει εκεί τον περασμένο μήνα μετά από ένα ταξίδι στην Ουκρανία.

«Υπάρχουν ζητήματα που σχετίζονται με τη μελλοντική κατάσταση λειτουργίας του εργοστασίου. Θα ξεκινήσει ή όχι; Ποια είναι η ιδέα; Ποια είναι η ιδέα όσον αφορά τις εξωτερικές γραμμές τροφοδοσίας, αφού αυτό που βλέπουμε είναι εξαιρετικά εύθραυστο και λεπτό ;» Ο Γκρόσι είπε όταν ρωτήθηκε τι θα συζητούσε με τον Πούτιν.

Το εργοστάσιο Ζαπορίζια, ο μεγαλύτερος πυρηνικός σταθμός της Ευρώπης, έχασε τη σύνδεσή του με όλες τις εξωτερικές γραμμές ηλεκτροδότησης οκτώ φορές τους τελευταίους 18 μήνες, αναγκάζοντάς το να βασίζεται σε γεννήτριες ντίζελ για βασικές λειτουργίες όπως η ψύξη του καυσίμου στους αντιδραστήρες του προκειμένου να αποφύγει μια δυνητικά καταστροφική κατάρρευση.

Ενώ μία από τις κύριες γραμμές ηλεκτρισμού του λειτουργεί επί του παρόντος και οι έξι αντιδραστήρες του είναι σε διακοπή λειτουργίας, γεγονός που μειώνει τον λειτουργικό κίνδυνο, ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας λέει ότι η κατάσταση στο εργοστάσιο παραμένει επισφαλής.

Αν και ο Γκρόσι σταμάτησε να λέει ότι θα συναντούσε τον Πούτιν, είπε: «Είναι η ιδέα... Αυτή είναι η πρόθεση». Άφησε ανοιχτά ποια άλλα θέματα θα μπορούσαν να συζητηθούν.

«Δεν θα πήγαινα με μια σταθερή λίστα στοιχείων. Όπως συμβαίνει, όταν έχω μια συνάντηση με έναν παγκόσμιο ηγέτη που έχει ευθύνες, και συγκεκριμένα ένα κράτος κάτοχο πυρηνικών όπλων, μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, δεν μπορώ να αποκλείσω ότι θα συζητηθούν άλλα πράγματα», είπε.



Πηγή: skai.gr

