Ανδρουλάκης: «Ο Μητσοτάκης να πει ξεκάθαρα τι συμβαίνει στο υπουργείο Εσωτερικών»

Την Αμφιλοχία επισκέφθηκε το μεσημέρι της Κυριακής ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, ολοκληρώνοντας την τριήμερη περιοδεία του σε νομούς της Ηπείρου και της Δυτικής Ελλάδας.

Ο κ. Ανδρουλάκης συναντήθηκε με τον δήμαρχο Αμφιλοχίας, Σάκη Τορουνίδη, και στη συνέχεια συνομίλησε με κατοίκους.

Σε δηλώσεις του στα μέσα ενημέρωσης ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στο νέο περιστατικό με τη διάρρηξη στο γραφείο του διευθυντή εκλογών του υπουργείου Εσωτερικών.

«Η Νέα Δημοκρατία είναι υπότροπη. Λίγο πριν τις ευρωπαϊκές εκλογές, μάθαμε ότι έγινε διάρρηξη στο γραφείο του διευθυντή εκλογών του υπουργείου Εσωτερικών και η ανακοίνωση του υπουργείου μιλάει για “φερόμενη διάρρηξη”.

Πριν από μερικές εβδομάδες, είχαμε ένα καινούργιο περιστατικό, που το απέκρυπτε η Νέα Δημοκρατία και η κυρία Κεραμέως. Χιλιάδες απόρρητα στοιχεία εκλογέων του εξωτερικού είχαν διοχετευθεί μέσω του γραμματέα Αποδήμων της Νέας Δημοκρατίας προς ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για να έχουν συγκριτικό πλεονέκτημα. Κάτι που είναι παράνομο.

Σήμερα ζητώ από τον κ. Μητσοτάκη να μας πει ξεκάθαρα τι συμβαίνει στο υπουργείο Εσωτερικών. Είναι αδιανόητο, λίγες εβδομάδες πριν τις ευρωπαϊκές εκλογές, να έχουμε συνεχιζόμενα κρούσματα που πλήττουν το κύρος του κράτους και την εμπιστοσύνη των πολιτών στην εκλογική διαδικασία. Άμεσα καθαρές απαντήσεις και για τα δύο αυτά σοκαριστικά περιστατικά» κατέληξε ο κ. Ανδρουλάκης.

Πηγή: skai.gr

