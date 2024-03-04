Ένας έφηβος 16 ετών έχασε τη ζωή του στη βορειοανατολική Ιταλία, κοντά στα σύνορα με την Αυστρία, εξαιτίας χιονοστιβάδας η οποία τον καταπλάκωσε σε βουνοπλαγιά.

Παράλληλα, στη βορειοδυτική περιοχή Βάλε Ντ' Αόστα, κοντά στη Γαλλία, χιονοστιβάδα έφραξε την είσοδο τούνελ σε περιφερειακό δρόμο.

Ευτυχώς, τη συγκεκριμένη στιγμή μέσα στη σήραγγα δεν υπήρχε κανένα όχημα, διαφορετικά θα μπορούσε να είχε προκληθεί τραγωδία.

Τουλάχιστον 3.000 άνθρωποι, κυρίως μόνιμοι κάτοικοι αλλά και τουρίστες που βρίσκονται στα γύρω χωριά, έχουν αποκλειστεί και τα εκχιονιστικά μηχανήματα την ώρα αυτή προσπαθούν να ανοίξουν την είσοδο του τούνελ.

A tunnel was closed due to avalanche in Gressoney-Saint-Jean of Aosta Valley, Italy 🇮🇹 (03.03.2024)



Στην ίδια περιφέρεια, άλλοι δύο χιλιάδες άνθρωποι αποκλείστηκαν "προληπτικά", διότι οι οδικές συνδέσεις διακόπηκαν προσωρινά εξαιτίας του υψηλού κινδύνου να δημιουργηθούν χιονοστιβάδες.

Πηγή: skai.gr

