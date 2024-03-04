Ένας έφηβος 16 ετών έχασε τη ζωή του στη βορειοανατολική Ιταλία, κοντά στα σύνορα με την Αυστρία, εξαιτίας χιονοστιβάδας η οποία τον καταπλάκωσε σε βουνοπλαγιά.
Παράλληλα, στη βορειοδυτική περιοχή Βάλε Ντ' Αόστα, κοντά στη Γαλλία, χιονοστιβάδα έφραξε την είσοδο τούνελ σε περιφερειακό δρόμο.
Ευτυχώς, τη συγκεκριμένη στιγμή μέσα στη σήραγγα δεν υπήρχε κανένα όχημα, διαφορετικά θα μπορούσε να είχε προκληθεί τραγωδία.
An avalanche hit the entrance of Italy's Gressoney-Saint-Jean tunnel 🇮🇹 #BREAKING pic.twitter.com/Ezw7NaFmwF— .aspendos (@aspendos_1789) March 3, 2024
Τουλάχιστον 3.000 άνθρωποι, κυρίως μόνιμοι κάτοικοι αλλά και τουρίστες που βρίσκονται στα γύρω χωριά, έχουν αποκλειστεί και τα εκχιονιστικά μηχανήματα την ώρα αυτή προσπαθούν να ανοίξουν την είσοδο του τούνελ.
A tunnel was closed due to avalanche in Gressoney-Saint-Jean of Aosta Valley, Italy 🇮🇹 (03.03.2024)— Disaster News (@Top_Disaster) March 3, 2024
TELEGRAM JOIN 👉 https://t.co/9cTkji5aZq pic.twitter.com/pWqQn5rvz8
Στην ίδια περιφέρεια, άλλοι δύο χιλιάδες άνθρωποι αποκλείστηκαν "προληπτικά", διότι οι οδικές συνδέσεις διακόπηκαν προσωρινά εξαιτίας του υψηλού κινδύνου να δημιουργηθούν χιονοστιβάδες.
- «Επιχείρηση Καλαμάρι» στην Πορτογαλία: Βρήκαν πάνω από 1,3 τόνους κοκαΐνης κρυμμένη μέσα σε κατεψυγμένα ψάρια - Δείτε βίντεο
- IAEA: Στη Ρωσία αύριο ο Γκρόσι για το εργοστάσιο της Ζαπορίζια - Επιδιώκει συνάντηση με τον Πούτιν
- Κομισιόν: Πρόστιμο - μαμούθ 1,8 δισ. ευρώ στην Apple για παραβάσεις των κανόνων ανταγωνισμού
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.