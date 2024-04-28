Από το κανάλι του Ισθμού Κορίνθου πέρασε το εμβληματικό ιστιοφόρο «Belem» που μεταφέρει τη φλόγα των Ολυμπιακών Αγώνων στη Μασσαλία Γαλλίας.

Είναι η πρώτη φορά που η Ολυμπιακή Φλόγα θα φύγει από την Ελλάδα δια θαλάσσης, διασχίζοντας τη Διώρυγα της Κορίνθου, προκειμένου τελικά να φτάσει στον τελικό προορισμό της στο Παρίσι για τους Ολυμπιακούς αγώνες του 2024.

Η φλόγα ξεκίνησε χθες 27 Απριλίου από το λιμάνι του Πειραιά, με το ιστορικό γαλλικό ιστιοφόρο «Belem».

Ένα πλοίο, το οποίο ναυπηγήθηκε την ίδια χρονιά με την τέλεση των πρώτων σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων το 1896 και αποτελεί σύμβολο της ναυτικής παράδοσης της Γαλλίας.

Στις 8 Μαΐου 2024 το επιβλητικό τρικάταρτο πλοίο θα φθάσει στη Μασσαλία, την πόλη που το 600 π.Χ. ίδρυσαν Έλληνες Ναυτικοί, ενώνοντας με αυτό το ταξίδι συμβολικά τις δύο εποχές και τους λαούς μας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.