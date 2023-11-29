Λογαριασμός
Η Σίνθια Νίξον ξεκίνησε απεργία πείνας με αίτημα την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα - Βίντεο & φωτογραφίες

Η δημοφιλής ηθοποιός του «Sex and the City» λέει ότι η διαμαρτυρία εναντιώνεται στον υψηλό αριθμό των νεκρών στη Γάζα από τα ισραηλινά χτυπήματα

Σίνθια Νίξον

Η Σίνθια Νίξον, που έγινε ευρέως γνωστή από τον ρόλο της στη σειρά «Sex and the City» βρέθηκε έξω από τον Λευκό Οίκο με μια ομάδα ακτιβιστών οι οποίοι έχουν προχωρήσει σε απεργία πείνας δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο την υποστήριξή τους στους ανθρώπους στη Γάζα.

Η δημοφιλής ηθοποιός, σύμφωνα με το Times of Israel, λέει ότι η διαμαρτυρία εναντιώνεται στον υψηλό αριθμό των νεκρών στη Γάζα από τα ισραηλινά χτυπήματα —που  υπερβαίνει τον αριθμό των αμάχων κατά τον πόλεμο των ΗΠΑ στο Αφγανιστάν— και ισχυρίζεται ότι η Γάζα βρίσκεται στα πρόθυρα της πείνας.

«Είμαστε εδώ, ως απεργοί πείνας, για να δείξουμε στον Μπάιντεν το είδος της στέρησης που συμβαίνει στη Γάζα και το πώς μπορεί ο ίδιος να επιτύχει μια κατάπαυση του πυρός», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Όπως σημειώνει το times of israel, η ομάδα των ακτιβιστών διαδηλώνουν παρά την τρέχουσα προσωρινή εκεχειρία στην περιοχή, η οποία επέτρεψε την απελευθέρωση ορισμένων από τους ομήρους που κρατούσε η Χαμάς και την αυξημένη ροή βοήθειας στη Γάζα.

