Η Σίνθια Νίξον, που έγινε ευρέως γνωστή από τον ρόλο της στη σειρά «Sex and the City» βρέθηκε έξω από τον Λευκό Οίκο με μια ομάδα ακτιβιστών οι οποίοι έχουν προχωρήσει σε απεργία πείνας δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο την υποστήριξή τους στους ανθρώπους στη Γάζα.

Sex And The City actress Cynthia Nixon in hunger strike protest demanding permanent Gaza ceasefire.https://t.co/Hsqal51e7W pic.twitter.com/6WFBsqrB8u November 28, 2023

Η δημοφιλής ηθοποιός, σύμφωνα με το Times of Israel, λέει ότι η διαμαρτυρία εναντιώνεται στον υψηλό αριθμό των νεκρών στη Γάζα από τα ισραηλινά χτυπήματα —που υπερβαίνει τον αριθμό των αμάχων κατά τον πόλεμο των ΗΠΑ στο Αφγανιστάν— και ισχυρίζεται ότι η Γάζα βρίσκεται στα πρόθυρα της πείνας.

‘Sex and the City’ star Cynthia Nixon begins hunger strike for ceasefire https://t.co/jV1AcxCUzo pic.twitter.com/0cgzlitKZW — New York Post (@nypost) November 28, 2023

«Είμαστε εδώ, ως απεργοί πείνας, για να δείξουμε στον Μπάιντεν το είδος της στέρησης που συμβαίνει στη Γάζα και το πώς μπορεί ο ίδιος να επιτύχει μια κατάπαυση του πυρός», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Όπως σημειώνει το times of israel, η ομάδα των ακτιβιστών διαδηλώνουν παρά την τρέχουσα προσωρινή εκεχειρία στην περιοχή, η οποία επέτρεψε την απελευθέρωση ορισμένων από τους ομήρους που κρατούσε η Χαμάς και την αυξημένη ροή βοήθειας στη Γάζα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.