Η κυβέρνηση της Χαμάς ανακοίνωσε σήμερα ότι 14.128 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας, από την έναρξη του πολέμου την 7η Οκτωβρίου.

Μεταξύ των καταγεγραμμένων νεκρών βρίσκονται 5.840 παιδιά και 3.920 γυναίκες, ανέφερε η κυβέρνηση της Χαμάς.

Επιπλέον, 33.000 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί.

Εξάλλου, νωρίτερα έγινε γνωστή η πληροφορία ότι οι δημοσιογράφοι - εργαζόμενοι σε ΜΜΕ που έχουν σκοτωθεί από την έναρξη του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, σύμφωνα με νεότερη καταμέτρηση της Επιτροπής για την Προστασία των Δημοσιογράφων είναι 53.



Όπως αναφέρει η οργάνωση για την προάσπιση του Τύπου, η οποία καταγράφει τα θύματα στο Ισραήλ, στη Λωρίδα της Γάζας και στα σύνορα του Λιβάνου, μεταξύ των δημοσιογράφων που έχασαν τη ζωή τους, 46 ήταν Παλαιστίνιοι, τέσσερις ήταν Ισραηλινοί και τρεις ήταν Λιβανέζοι.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.