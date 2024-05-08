Λογαριασμός
Πετρίδης: «Μεγάλη δίψα να πάει στο Final 4 ο Παναθηναϊκός - Συγκινητικοί Σλούκας-Χουάντσο, για αυτό ανανέωσε ο Ναν»

Στη μεγάλη δίψα του Παναθηναϊκού να επιστρέψει σε Final 4 Ευρωλίγκας μετά από 12 χρόνια αναφέρθηκε ο Γιώργος Πετρίδης, στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

Σλούκας

Την επόμενη ημέρα από την πρόκριση του Παναθηναϊκού AKTOR εις βάρος της Μακάμπι Τελ Αβίβ και την επιστροφή του σε Final Four Ευρωλίγκας, μετά το 2012, αναφέρθηκε ο Γιώργος Πετρίδης στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

Ο ρεπόρτερ των «πράσινων» μίλησε για τη μεγάλη δίψα που υπήρχε σ’ όλο τον οργανισμό για τη συμμετοχή στην τελική τετράδα, έπειτα από 12 χρόνια.

Από ‘κει και πέρα, ο Γιώργος Πετρίδης είπε για τη μεγάλη και συγκινητική προσπάθεια των Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Κώστα Σλούκα, οι οποίοι έπαιζαν με προβλήματα στο Game 5 με τους Ισραηλινούς, ενώ τόνισε πως καθοριστικός παίκτης της σειράς με την «ομάδα του λαού» ήταν ο Ιωάννης Παπαπέτρου.

Τέλος, αναφέρθηκε στη διετή επέκταση της συνεργασίας με τον Κέντρικ Ναν, λέγοντας ότι ο βασικός λόγος που υπέγραψε ο Αμερικανός το νέο του συμβόλαιο με το «τριφύλλι», ήταν η αγάπη και η εκτίμηση που απολαμβάνει από όλους στην ομάδα και φυσικά η πολύ γενναία αύξηση των αποχών του.

Ακούστε το ρεπορτάζ του Γιώργου Πετρίδη στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6:

Πηγή: sport-fm.gr

