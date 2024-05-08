Την επόμενη ημέρα από την πρόκριση του Παναθηναϊκού AKTOR εις βάρος της Μακάμπι Τελ Αβίβ και την επιστροφή του σε Final Four Ευρωλίγκας, μετά το 2012, αναφέρθηκε ο Γιώργος Πετρίδης στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.



Ο ρεπόρτερ των «πράσινων» μίλησε για τη μεγάλη δίψα που υπήρχε σ’ όλο τον οργανισμό για τη συμμετοχή στην τελική τετράδα, έπειτα από 12 χρόνια.



Από ‘κει και πέρα, ο Γιώργος Πετρίδης είπε για τη μεγάλη και συγκινητική προσπάθεια των Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Κώστα Σλούκα, οι οποίοι έπαιζαν με προβλήματα στο Game 5 με τους Ισραηλινούς, ενώ τόνισε πως καθοριστικός παίκτης της σειράς με την «ομάδα του λαού» ήταν ο Ιωάννης Παπαπέτρου.



Τέλος, αναφέρθηκε στη διετή επέκταση της συνεργασίας με τον Κέντρικ Ναν, λέγοντας ότι ο βασικός λόγος που υπέγραψε ο Αμερικανός το νέο του συμβόλαιο με το «τριφύλλι», ήταν η αγάπη και η εκτίμηση που απολαμβάνει από όλους στην ομάδα και φυσικά η πολύ γενναία αύξηση των αποχών του.



Ακούστε το ρεπορτάζ του Γιώργου Πετρίδη στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6:

