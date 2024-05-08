Λογαριασμός
Στη Μονή Δαφνίου την Πέμπτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Το πρόγραμμα του πρωθυπουργού για την Πέμπτη

Μητσοτάκης

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την Πέμπτη το πρωί θα επισκεφθεί τη Μονή Δαφνίου και τον Διομήδειο Βοτανικό Κήπο, στο Χαϊδάρι.

